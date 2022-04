Sono giorni di fermento per i tifosi del Milan, spettatori di un possibile cambio al vertice della società rossonera: Investcorp, infatti, sembrerebbe voler fare sul serio e acquistare la società rossonera da Elliott, probabilmente già nel prossimo mese di maggio.

Il budget per il mercato che metterebbe in campo Investcorp potrebbe essere molto alto, si parla di una cifra intorno ai 300 milioni di euro, che potrebbero essere investiti per dei colpi internazionali, con la dirigenza rossonera che ha puntato gli occhi su Mahrez e Nunez. Inoltre per quanto riguarda l’attuale rosa, sarebbe in agenda il rinnovo del centrale Kalulu, che ben ha figurato in questa stagione.

La dirigenza continua il lavoro sulla rosa 2022/2023

Sia Maldini che Massara stanno lavorando su più fronti, con i rinnovi dei giocatori in scadenza da definire e i nuovi acquisti da portare a Milanello. Il primo rinnovo che con ogni probabilità verrà ufficializzato nei prossimi giorni è quello di Pierre Kalulu: il francese con le prestazioni di livello fornite in questa ultima parte di stagione si è garantito un prolungamento di contratto con il club rossonero per le prossime stagioni, convincendo appieno il mister Pioli. Oltre ai rinnovi, però, la dirigenza rossonera è al tavolo per valutare dei possibili colpi di mercato per la prossima stagione. Nei giorni scorsi si sono fatti molti nomi, tra cui quelli di Asensio e Haller, e l’entusiasmo dei tifosi è cresciuto notevolmente, speranzosi in un mercato da big per il Milan.

La nuova proprietà è intenzionata a portare a Milano nuovi volti di livello internazionale, capaci di far tornare il Milan a contendere tanto lo Scudetto quanto la Champions League.

L’avventura di Investcorp potrebbe iniziare col botto

Nelle ultime ore sono molte le voci che confermano la potenzialità economica della nuova società, che si presenterebbe ai nuovi tifosi con alcuni colpi eccellenti.

Oltre ad Origi, che dovrebbe essere già definito, e al duo del Lille Botman e Sanches, che potrebbero essere definitivi nei prossimi giorni, la dirigenza rossonera su impulso di nuovi fondi societari, avrebbe messo gli occhi su due gioielli internazionali, Riyad Mahrez e Darwin Nunez. L’algerino di origini francesi è in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2023 e potrebbe rappresentare un’occasione per intavolare una trattativa nel prossimo mercato estivo.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro e la stagione in corso, con 24 reti in tutte le competizioni, non ha fatto altro che confermare le sue potenzialità. La punta del Benfica Nunez è uno dei giocatori più richiesti nel mercato attuale, con 25 reti in 26 partite disputate, il giovane uruguaiano sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. La società rossonera potrebbe provare, dunque, un doppio colpo internazionale, con i tifosi che già iniziano a sognare in grandissimo.