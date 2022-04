Il terzo turno del gruppo G della Copa Libertadores si è rivelato particolarmente favorevole ai paraguaiani del Cerro Porteño. L'imbattuto “Ciclón de Barrio Obrero”, vittorioso in casa per 1-0 sugli uruguaiani del Peñarol grazie a una perentoria conclusione da distanza ravvicinata di Angel Cardozo in chiusura di prima frazione, allunga in vetta al raggruppamento portando a tre le lunghezze di vantaggio sugli argentini del Colón di Santa Fe protagonisti di un emozionante pareggio esterno a reti bianche contro i paraguaiani dell’Olimpia Asunción.

Nel match disputato all’Estadio Defensores del Chaco, caratterizzato dagli ottimi interventi dei portieri Gaston Olveira da una parte e di Ignacio Chicco dall’altra, non si può fare a meno di sottolineare le reti erroneamente annullate per fuorigioco agli ospiti a Christian Bernardi nel primo tempo e a Eric Meza nella ripresa.

Nel gruppo H della Copa Libertadores i brasiliani del Flamengo si confermano al comando a punteggio pieno andando a imporsi in trasferta per 3-2 sui cileni dell’Universidad Católica. Alla doppietta di Gabigol (8’ e 35’) e alla realizzazione di Lazaro (85’) i padroni di casa oppongono soltanto le autoreti di Maurico Isla (16’) e di Pablo in piena fase di recupero. Gli argentini del Talleres s’insediano solitari al secondo posto della graduatoria con 6 punti all'attivo a seguito dell’affermazione per 1-0 riportata davanti al proprio pubblico sui peruviani dello Sporting Cristal.

A decidere il confronto è a metà ripresa una rete in mischia di Matias Esquivel. Per i vicecampioni del Perù si tratta della terza sconfitta in altrettante gare.

Copa Libertadores: risultati e classifica del gruppo G

Prima giornata

Olimpia Asuncion (Par) vs Cerro Porteño (Par) 0-0 (0-0)

Colón Santa Fe (Arg) vs Peñarol (Uru) 2-1 (1-0)

Seconda giornata

Cerro Porteño (Par) vs Colón Santa Fe (Arg) 3-1 (1-1)

Peñarol (Uru) vs Olimpia Asuncion (Par) 2-1 (1-0)

Terza giornata

Cerro Porteño (Par) vs Peñarol (Uru) 1-0 (1-0)

Olimpia Asuncion (Par) vs Colón Santa Fe (Arg) 0-0 (0-0)

Classifica

Cerro Porteño (Par) 7 Colon Santa Fe (Arg) 4 Peñarol (Uru) 3 Olimpia Asuncion (Par) 2

Copa Libertadores, gruppo H: risultati e classifica

Prima giornata

Sporting Cristal (Per) vs Flamengo (Bra) 0-2 (0-1)

Talleres (Arg) vs Universidad Católica (Chi) 1-0 (1-0)

Seconda giornata

Universidad Católica (Chi) vs Sporting Cristal (Per) 2-1 (1-0)

Flamengo (Bra) vs Talleres (Arg) 3-1 (2-1)

Terza giornata

Talleres (Arg) vs Sporting Cristal (Per) 1-0 (0-0)

Universidad Católica (Chi) vs Flamengo (Bra) 2-3 (1-2)

Classifica