Il River Plate compie un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores: i campioni d’Argentina inanellano il terzo successo in altrettanti impegni nel gruppo F prevalendo in trasferta per 2-1 sui cileni del Colo-Colo con i quali, prima del calcio d’inizio, condividevano il primato in classifica.

Nell'altra partita del girone il Fortaleza batte Alianza Lima.

River Plate batte Colo Colo

Nella prima frazione sono i padroni di casa a mostrarsi più intraprendenti in fase offensiva. Franco Armani, estremo difensore dei “Millonarios”, viene chiamato in causa in un paio di situazioni da Pablo Solari (22’ e 37’).

La ripresa non offre particolari emozioni sino all’82’ quando il River Plate si porta in vantaggio con Matias Suarez pronto sotto misura ad approfittare di una respinta difettosa di Omar Carabali in occasione di un traversone basso dalla destra di Marcelo Herrera. La formazione diretta da Marcelo Gallardo, in un clima divenuto particolarmente teso, raddoppia all’89’ con una pregevole conclusione da fuori area di Esequiel Barco. In fase di recupero il Colo-Colo riduce vanamente il divario con un’incornata vincente di Juan-Martin Lucero sugli sviluppi di un cross dalla destra di Pablo Solari.

Primo successo del Fortaleza

I brasiliani del Fortaleza, dopo due ko, ottengono al terzo tentativo il loro primo storico successo nella Copa Libertadores prevalendo davanti al proprio pubblico sui peruviani dell’Alianza Lima per 2-1.

"El Tricolor do Pici" preme con grande continuità nel corso del primo tempo creando un notevole numero di palle-gol non concretizzate per la mancanza di precisione al momento della finalizzazione e per la bravura tra i pali dell’estremo difensore ospite Angelo Campos. La formazione diretta dall’argentino Juan Pablo Vojvoda, quarta classificata nella passata stagione del Brasileirão ma ancora senza punti nell’attuale campionato, sblocca il risultato al 50’ con un preciso diagonale di Silvio Romero ben assistito nella circostanza da Yago Pikachu.

Gli ospiti pareggiano i conti al 70’ con un colpo di testa in tuffo da distanza ravvicinata di Pablo Lavandeira sugli sviluppi di un traversone proposto dalla trequarti da Yordi Vilchez. A riportare definitivamente avanti il Fortaleza ci pensa al 79’ Hercules Pereira con una conclusione dal limite dell’area angolata ma apparentemente tutt’altro che irresistibile.

L'Alianza Lima, staccata dal "Leão", resta ancorata sul fondo della graduatoria.

I risultati del gruppo F

Prima giornata:

Alianza Lima (Per) vs River Plate (Arg) 0-1 (0-1)

Fortaleza (Bra) vs Colo-Colo (Chi) 1-2 (0-1)

Seconda giornata:

Colo-Colo (Chi) vs Alianza Lima (Per) 2-1 (1-0)

River Plate (Arg) vs Fortaleza (Bra) 2-0 (0-0)

Terza giornata:

Fortaleza (Bra) vs Alianza Lima (Per) 2-1 (0-0)

Colo-Colo (Chi) vs River Plate (Arg) 1-2 (0-0)

Copa Libertadores: la classifica del gruppo F