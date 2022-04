Molte squadre della Serie A starebbero già programmando il futuro ed avrebbero studiato le possibili operazioni da intraprendere durante la prossima sessione di mercato. La Juventus, confermato l'addio di Paulo Dybala, vorrebbe ingaggiare un profilo di alto calibro.

Il Cagliari potrebbe riscattare il calciatore brasiliano

L'Inter, dovrebbe incassare circa 8 milioni di euro perché il Cagliari avrebbe deciso di riscattare il cartellino di Henrique Dalbert che si sta rilanciando in Sardegna grazie a Walter Mazzarri. L'ex tecnico del Napoli gli ha ricucito un ruolo da mezzala che gli ha permesso di esprimersi con prestazioni positive durante questa stagione.

Dalbert non è un profilo considerato nel progetto dell'Inter che lo avrebbe anche proposto al Torino nell'affare che dovrebbe portare Gleison Bremer alla corte di Simone Inzaghi.

Agnelli sogna Salah e Di Maria

La Juventus sarebbe alla ricerca di centrocampista, ma anche di attaccanti. Si prospetterebbe un colpo a zero targato Angel Di Maria. L'argentino ha il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain. Non dovrebbe esserci il rinnovo, anche se lo stipendio percepito dall'ex Manchester United sarebbe uno scoglio molto difficile da superare. Il sogno dei bianconeri si chiamerebbe Salah, che ha il contratto in scadenza nel 2023. L'egiziano potrebbe ritornare in Italia, ma avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro, cifra elevata per le casse degli Agnelli.

Il Liverpool avrebbe chiesto il cartellino di Dusan Vlahovic come contropartita tecnica, ma il serbo è un elemento centrale per il nuovo progetto torinese. La Juventus, dunque, potrebbe proporre uno scambio con Federico Chiesa, ora infortunato, che sarebbe congeniale al modulo di Klopp.

La Juve seguirebbe Milinkovic Savic e De Ketelaere

Per il centrocampo, invece, la Juventus starebbe pensando a Charles De Ketelaere. Il belga in forza al Brugge, avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e sarebbe molto seguito anche dal Milan. I bianconeri vorrebbero anticipare la concorrenza per la prossima estate intensificando i contatti con il giovane 2001.

Lo sfoltimento della rosa potrebbe poi permettere alla Juventus di intraprendere i discorsi con la Lazio per Milinkovic Savic. Il serbo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro. Cifra elevata per i torinesi che potrebbero far leva sulle cessioni di Arthurs e di Adrien Rabiot, che interesserebbero in Inghilterra e che avrebbero una stima complessiva di circa 50 milioni di euro. Il possibile addio a zero di Bernardeschi potrebbe far risparmiare un ingaggio da 4 milioni circa agli Agnelli che valuterebbero anche la cessione di De Ligt in caso di offerta irrinunciabile.