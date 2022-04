Juventus e Milan potrebbero riportare in Italia due vecchie conoscenze dell'Inter per potenziare le rispettive rose nel reparto offensivo. I bianconeri potrebbero intavolare una trattativa con il Paris Saint Germain che riguarderebbe anche De Ligt.

La Juventus penserebbe al centravanti argentino

La società presieduta dagli Agnelli potrebbe ricevere durante la prossima estate un'offerta dal Paris Saint Germain per De Ligt. Il centrale olandese piacerebbe molto per potenziare la difesa al club transalpino che potrebbe mettere sul piatto un'offerta che comprenderebbe il cartellino di Mauro Icardi più 80 milioni di euro.

L'ex Inter piacerebbe molto a Massimiliano Allegri che lo accoglierebbe in rosa nonostante l'investimento targato Dusan Vlahovic.

Icardi ritornerebbe volentieri in Serie A ma dovrebbe accettare una riduzione dello stipendio che, considerati i 10 milioni di euro annui, sarebbe fuori portata per i budget della Juventus. I bianconeri stanno cercando di abbassare il monte ingaggi negli ultimi anni a causa dell'emergenza finanziaria, infatti, non sono state soddisfatte neanche le pretese economiche di Paulo Dybala per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. De Ligt sarebbe centrale nel nuovo progetto della Juventus ma potrebbe essere sacrificato proprio per autofinanziare il mercato.

Gabigol potrebbe trasferirsi al Milan

Il Milan sarebbe sulle tracce di Gabigol sotto espressa richiesta di Stefano Pioli. Il brasiliano sarebbe un profilo congeniale al suo 4-2-3-1 dove potrebbe agire sia da trequartista che come esterno di destra. Il suo contratto scade nel 2024 ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo già al termine della stagione.

Al Flamengo verrebbero versati circa 25 milioni per il cartellino del classe 1996 che ritornerebbe in Italia in cerca di riscatto dopo la deludente avventura vissuta con la maglia dell'Inter.

Il Milan sarebbe alla ricerca di un attaccante anche perché il destino di Zlatan Ibrahimovic appare incerto. Lo svedese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza e potrebbe non essere confermato per i problemi fisici che lo hanno costretto a stare lontano dal campo per diversi mesi.

Dopo essere rientrato con il Bologna, l'ex Paris Saint Germain è stato costretto a dare forfait contro il Torino per un risentimento avvertito in allenamento. Nel mirino della società rossonera ci sarebbe poi anche Asensio del Real Madrid. Il calciatore non è ritenuto fondamentale nel progetto di Carlo Ancelotti e potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con maggior frequenza in vista dei prossimi Mondiali che si terranno in Qatar.