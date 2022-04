La Juventus si sta organizzando in vista della prossima stagione, diversi sono i profili seguiti da Cherubini per rinforzare la rosa. Il primo obiettivo per l'attacco dovrebbe essere quello di Zaniolo, ma per il dopo Dybala si segue anche Gabriel Jesus. A centrocampo occhi su Pogba e Milinkovic-Savic, in uscita ci potrebbe essere De Ligt.

Zaniolo obiettivo numero uno per l'attacco, attenzione anche a Gabriel Jesus

In queste ultime partite, sono in molti tra i giocatori bianconeri che si giocano la permanenza a Torino. La dirigenza juventina si sta organizzando per regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva, in vista della prossima stagione.

Sul taccuino di Cherubini, diversi profili seguiti per rinforzare l'attacco, il reparto che dopo la partenza di Paulo Dybala necessita di essere rinforzato. Il primo obiettivo si chiama Nicolò Zaniolo, il giocatore sembrerebbe non intenzionato a firmare il rinnovo con la Roma e la Juventus segue la situazione con attenzione.

L'altro nome che si sta facendo tra i vari siti web sportivi dovrebbe essere quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano grazie al suo talento farà fare il salto di qualità alla rosa, ha tutte le qualità per determinare le partite. In difesa da capire se arriveranno offerte per De Ligt; in caso di partenza dell'olandese, gli eventuali sostituti potrebbero essere Bremer e Rudiger.

La Juventus avrebbe fissato il prezzo del cartellino, ovvero 85 milioni di euro, la base da cui si inizierà a trattare. Il Barcellona in questi ultimi giorni sembrerebbe la squadra più interessata all'eventuale acquisto del difensore. Se Chiellini dovesse ritirarsi, uno dei due difensori citati potrebbe arrivare comunque.

Pogba resta sempre il sogno, l'alternativa è Milinkovic-Savic

Anche a centrocampo ci saranno grandi manovre in estate, con importanti profili seguiti. Il sogno resta sempre quello di Paul Pogba: il centrocampista francese, non rinnoverà con il Manchester United. Il problema però riguarda l'ingaggio, una cifra troppo alta per le casse bianconere.

Altro obiettivo da monitorare con attenzione è quello di Milinkovic-Savic, Sarri avrebbe dato l'ok per la sua cessione, la Lazio lo valuterebbe intorno ai 60 milioni. Si seguono anche i nomi di Frattesi e Luis Alberto, per il primo c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter, in leggero vantaggio. Per l'attacco il nome che circola da diversi giorni è quello di Giacomo Raspadori, in forza al Sassuolo, che con Vlahovic potrebbe formare la coppia del futuro. In lizza per il post Dybala ci sono anche Martial e Berardi. Jorginho potrebbe diventare uno dei nuovi punti di riferimento per il centrocampo juventino; data la situazione in casa Chelsea, non è da escludere che possa cambiare aria.

Attenzione alle situazioni relative ai rinnovi dei giocatori juventini: tengono banco infatti ancora diversi casi da sistemare.

In dubbio ci sono quelli di Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin. Per quanto riguarda il colombiano non ci dovrebbero essere problemi, l'esterno prolungherà di un altro anno la sua avventura con la maglia bianconera. Bernardeschi invece, non sembrerebbe intenzionato ad accettare l'offerta al ribasso della Juventus, su di lui c'è la concreta possibilità di andare alla Lazio.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro per discutere del rinnovo di De Sciglio.