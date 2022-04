L'Inter avrebbe bisogno di cedere alcuni calciatori per coprire un deficit di bilancio che potrebbe essere piuttosto pesante. I nomi indicati per lasciare il club nerazzurro sarebbero quelli di De Vrij, Skriniar, Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez.

Inter, il reparto difensivo potrebbe subire almeno una perdita

Il Calciomercato dell'Inter, nella prossima sessione estiva, potrebbe non cominciare con degli acquisti. Come successe nella scorsa stagione, quando Zhang fu costretto a vendere il duo Lukaku/Hakimi, la società nerazzurra avrebbe bisogno di monetizzare per coprire una mancanza economica piuttosto importante.

Secondo le indiscrezioni dalla Spagna, i nomi messi sulla lista dei partenti da Marotta sarebbero dunque cinque: De Vrij, Skriniar, Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Partendo dai difensori, la situazione dei 3 apparirebbe piuttosto diversa. Per quello che riguarda De Vrij, il centrale olandese andrà in scadenza di contratto nel prossimo 2023. L'Inter, stando alle ultime voci, dovrebbe incontrare nel mese di aprile l'agente del calciatore Mino Raiola per capire quanto spazio di manovra risulterebbe ancora esserci per trovare un accordo di rinnovo. Qualora non ci fosse la possibilità di accontentare l'entourage del ragazzo, la società nerazzurra sarebbe costretta a mettere De Vrij in cima alla lista dei cedibili, per non rischiare di perderlo poi l'anno prossimo a parametro zero.

Per quello che concerne Skriniar, il difensore slovacco vanta diversi estimatori nella Premier League. Squadre come Manchester United e Tottenham lo seguirebbero da tempo e la prossima estate potrebbe essere la giusta occasione per portarlo via da Milano. Discorso analogo può essere fatto per Alessandro Bastoni. Il più giovane dei 3 difensori nerazzurri avrebbe diversi estimatori in giro per il mondo e tra questi, apparirebbe forte il nome di Antonio Conte.

Barella o Lautaro gli altri sacrificabili in casa Inter

Qualora la cessione di uno dei sopracitati difensori non dovesse bastare, l'Inter potrebbe essere costretta a vendere almeno un altro pezzo. I nomi più in voga per lasciare Milano sarebbero dunque Barella e Lautaro Martinez. Il centrocampista, nonostante stia vivendo un momento piuttosto appannato della sua stagione, vanta un notevole credito per lo scudetto vinto l'anno scorso e soprattutto per l'Europeo alzato con l'Italia.

Inzaghi non vorrebbe assolutamente privarsene, ma se la società nerazzurra fosse costretta a venderlo, con lui otterrebbe rapidamente una cifra che potrebbe ripianare i conti in rosso. Stesso discorso va fatto per Lautaro Martinez. Sul "Toro" ci sarebbero diverse squadre e l'Inter lo cederebbe soltanto per una cifra tra i 60 ed i 70 milioni di euro.