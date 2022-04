L'Inter è concentrata su questo finale di stagione durante il quale dovrebbero essere rispettati gli obiettivi prefissati dalla società. Dopo un periodo alquanto insoddisfacente nel quale Inzaghi ha ottenuto sette punti in altrettante partite, Dzeko e compagni hanno invertito il trend vincendo a Torino contro la Juventus e portando a casa tre punti pesantissimi. La vittoria ottenuta contro i bianconeri sembra aver fatto ritrovare all’Inter quella consapevolezza dentro di se. Lo testimonia la splendida prestazione fornita nella gara casalinga contro l’Hellas Verona di Tudor.

Ora la palla torna all'Inter: con i risultati della giornata appena passata i nerazzurri tornano infatti padroni del proprio destino, se da qui alla fine gli uomini di Inzaghi vinceranno le sette partite che mancano (i campioni in carica devono recuperare il match contro il Bologna) nessuno potrà più prenderli. Non è certo una impresa facile né tanto meno scontata, ma l'orizzonte interista è completamente cambiato nell'arco di due sole giornate. Con le vittorie contro la Juve e il Verona, l'Inter ha infatti recuperato quattro punti al Milan e tre al Napoli

In questa Inter si vede molto la mano di Simone Inzaghi. Un imprinting evidente, proprio quello che ha consentito ai nerazzurri di rimontare in campionato prendendosi virtualmente il primo posto.

Il tecnico nato a Piacenza sta dimostrando conoscenza e personalità da grande allentare, non a caso, la società presieduta dagli Zhang avrebbe deciso rinnovare il contratto dell'ex Lazio che è in scadenza nel 2023.

Inzaghi potrebbe rinnovare fino al 2025

Arrivano con un po di scetticismo, soprattutto dopo l'addio di Conte che aveva spezzato il ciclo della Juventus, Simone Inzaghi sta facendo un'ottima annata alla sua prima in nerazzurro.

Ha già conquistato un trofeo (la Supercoppa), dopo 10 anni ha riportato l'Inter agli ottavi di Champions andando fuori contro una delle favorite ed è in piena lotta Scudetto. Inoltre la Beneamata è in corsa anche per un altro importante obbiettivo che i nerazzurri inseguono ormai da diversi anni, ovvero la Coppa Italia; l'Inter avrà la possibilità di accedere alla finale della competizione in caso di vittoria contro il Milan il prossimo 19 Aprile, finale che i nerazzurri non disputano da ben 11 anni (l'ultima volta risale al 29 maggio 2011 - vittoria dell'Inter contro il Palermo per 3-1).

Insomma, il neo tecnico nerazzurro sta guidando alla grande questa nuova Inter e la società vuole aprire un ciclo vincente insieme a lui. Proprio per questo, piena fiducia ad Inzaghi. Marotta e Ausilio oltre ai rinnovi dei calciatori stanno già lavorando per il rinnovo dell'allenatore.

Secondo alcune indiscrezione infatti il presidente Steven Zhang sarebbe pronto a rilanciare il tema rinnovo, convinto che il tecnico, da promettente che era a luglio, sia diventato nel corso di questa stagione un uomo a cui affidare le ambizioni future del club. Dal punto di vista economico dovrebbe esserci un sostanzioso aumento rispetto ai 4,5 milioni garantiti dall’attuale contratto, con l’intesa che potrebbe essere raggiunta tranquillamente sulla base di circa 6 milioni a stagione fino al 2025.

Un’offerta molto importante che fa capire quanto la società punti sul tecnico nerazzurro e vuole proseguire questa avventura per continuare a vincere titoli in Italia e magari tornare a trionfare anche in Europa.

Tre rinforzi per la prossima stagione

La prima stagione in nerazzurra, fino ad ora, è stata totalmente in linea con le attese con Inzaghi che ha dimostrato di meritare il palcoscenico nerazzurro. Per il futuro il tecnico chiederà sicuramente dei nuovi innesti per rafforzare ancora di più la rosa per tentare l’affondo all’Europa che conta e difendere, si spera in casa nerazzurra, lo scudetto anche la prossima stagione. Obiettivi primari sono il difensore centrale, Bremer è in pole e poi puntare su uno o più rinforzi per l'attacco.

Il primo nome sulla lista di Marotta è indubbiamente quello di Paulo Dybala, l'argentino lascerà a parametro zero la Juventus a fine stagione. L'amministratore delegato nerazzurro avrebbe allacciato i primi contatti con l'entourage della joya e l'Inter sarebbe disposta ad offrire circa 7.5 milioni di euro l'anno più corposi bonus.

L'altra pista calda è ovviamente quella che porta a Gianluca Scamacca. Nelle ultime settimane hanno provato a inserirsi le concorrenti dell'Inter, ma l'attaccante ha già di fatto scelto i colori nerazzurri e si tratta solo di trovare una quadra economica tra Marotta e Carnevali. La cifra è sempre la solita, circa 40 milioni di euro.