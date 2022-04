La Juventus potrebbe rinforzare diversi settori durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle partenze ma quello che sembra certo è l'arrivo di un centrocampista di qualità e di due rinforzi per il settore avanzato. Oltre a Paulo Dybala, potrebbe lasciare la società bianconera Moise Kean, che piace al Paris Saint Germain. In questi giorni, si parla molto del possibile arrivo a Torino di Giacomo Raspadori, con il Sassuolo che potrebbe venderlo per circa 30 milioni di euro. Si cerca, però, anche un giocatore che possa garantire qualità al settore avanzato, un vero e proprio sostituto di Paulo Dybala.

Fra i nomi che potrebbero arrivare alla Juventus, ci sarebbe anche James Rodriguez che, dopo l'esperienza professionale al Real Madrid, al Bayern Monaco e all'Everton, si è trasferito in Qatar, all'Al-Rayyan, che gli ha offerto un ingaggio importante. A 31 anni, il colombiano sarebbe pronto per ritornare a giocare in un campionato europeo. Potrebbe essere proprio la Juventus, con l'agente sportivo Jorge Mendes che potrebbe agevolare il trasferimento del centrocampista nella società bianconera. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018 e il trasferimento del giocatore al Manchester United, nel recente calciomercato estivo i rapporti professionali fra l'agente sportivo portoghese e la Juventus sono diventati ideali.

La Juventus potrebbe acquistare il centrocampista James Rodriguez a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, James Rodriguez potrebbe ritornare in un campionato europeo. Il centrocampista colombiano è attualmente all'Al-Rayyan, società del Qatar che gli ha offerto un ingaggio importante. ll giocatore colombiano sarebbe pronto a valutare un'esperienza professionale migliore, anche perché ancora giovane.

L'agente sportivo Jorge Mendes starebbe lavorando per trovargli una società. La Juventus sta cercando un giocatore di qualità che possa sostituire Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno. Il colombiano sarebbe l'ideale a supporto di giocatori come Vlahovic e Chiesa. Rodriguez ha un contratto con l'Al-Rayyan fino a giugno 2024, in questa stagione ha disputato fino ad adesso 12 match segnando 4 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

È un riferimento della nazionale colombiana oramai da diverse stagioni avendo giocato il suo primo match nel 2011.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà cercare di alleggerire anche la rosa a giugno oltre che diminuire il monte ingaggi. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono, oltre a Dybala e Bernardeschi, anche Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean.