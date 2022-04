La Juventus avrebbe messo gli occhi addosso a Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio costerebbe 70 milioni di euro e Cherubini vorrebbe portarlo via dalla Capitale, proponendo alla Lazio 30 milioni di euro più due contropartite tecniche, McKennie e Rugani.

La Juventus vorrebbe aggiungere un tassello importante al centro della propria scacchiera. Voci di corridoio testimonierebbero di una proposta di rinnovo partita da Agnelli nei confronti di Adrien Rabiot, che dopo le ultime prestazioni, si sarebbe guadagnato la fiducia della dirigenza.

Tuttavia, il solo francese non basterebbe per cambiare il passo della mediana bianconera e proprio per questo, Cherubini starebbe studiando diversi profili da proporre a Massimiliano Allegri. Il nome più caldo accostato alla compagine piemontese, risulterebbe essere da settimane quello di Milinkovic Savic . Il "Sergente" andrà in scadenza di contratto nel 2024 con la Lazio e per evitare di deprezzarne il costo, Lotito avrebbe accettato di cederlo nella prossima sessione di Calciomercato estiva. Il prezzo del calciatore serbo si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro, una somma difficilmente pagabile in una sola tranche da una squadra con un bilancio in rosso come la Juventus. Stando alle indiscrezioni però, i bianconeri starebbero escogitando un piano per arrivare al centrocampista senza sborsare l'intera somma richiesta dal numero uno dei biancocelesti.

Cherubini infatti, vorrebbe proporre circa 30 milioni di euro combinati con la cessione a titolo definitivo di Mc Kennie e Rugani. Una soluzione che potrebbe anche piacere a Maurizio Sarri, ma che secondo il giornalista Stefano Agresti, non sarebbe praticabile in quanto la Lazio, con la cessione di Mlinkovic Savic, gradirebbe principalmente monetizzare.

Gli altri movimenti della Juventus, in difesa piace Ginter, a centrocampo spunta il nome di Ruben Neves

Nel frattempo la Juventus starebbe studiando altri profili da poter inseguire. Continuando a parlare del reparto di centrocampo, i bianconeri avrebbero puntato il profilo di Ruben Neves. Il mediano in forza al Wolverhampton potrebbe presto abbandonare la compagine inglese per cercare fortuna altrove.

La Vecchia Signora si sarebbe dunque aggiunta alle pretendenti per il calciatore portoghese che costerebbe circa 50 milioni di euro. Per la difesa invece, il club piemontese starebbe meditando di lanciare l'assalto al centrale difensivo Ginter.