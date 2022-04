L'invito a Del Piero all'Allianz Stadium per il match fra Juventus e Bologna ha suscitato molto interesse e indiscrezioni di mercato su un possibile ritorno da dirigente dell'ex capitano nella società bianconera. Notizia però smentita da Del Piero a Sky Sport, che ha dichiarato che non c'è stato nessun incontro segreto con la società. Ad oggi quindi non è previsto un suo ritorno alla Juventus anche se questo riavvicinamento non è sembrato casuale secondo gran parte degli addetti ai lavori. Nel 2023 sarà il centenario della Famiglia Agnelli come proprietaria della Juventus, di conseguenza ci si attende un mercato importante non solo nell'acquisto di giocatori di qualità ma anche rinforzando la dirigenza.

Già la scorsa estate ci sono state novità importanti, con l'ingaggio di Arrivabene come amministratore delegato e Cherubini come direttore sportivo.

Intanto l'imprenditore Lapo Elkann, uno dei soci della Juventus, ha incontrato di recente in Portogallo il proprietario di Amazon Jeff Bezos. I due erano con le rispettive compagne, Bezo sarebbe interessato al mondo del calcio. Lo ha dimostrato anche di recente con l'acquisto dei diritti di televisivi da parte di Amazon Prime per diversi match della Champions League.

Lapo Elkann ha incontrato Bezos

L'incontro fra Elkann e Bezos ha suscitato molto clamore mediatico negli ultimi giorni. Il fondatore di Amazon sarebbe interessato al mondo del calcio, nelle ultime settimane si è parlato anche di una sua volontà di acquistare il Napoli.

Proprio Elkann è stato protagonista nel post Juventus-Bologna di un tweet critico nei confronti della squadra di Allegri in riferimento alla prestazione dei bianconeri. Un ulteriore tweet sottolineava con gioia la presenza di Del Piero all'Allianz Stadium. Da qui sono partite indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile ritorno dell'ex capitano alla Juventus come dirigente.

Indiscrezioni smentite dal diretto interessato, anche se Del Piero ha sottolineato che ad oggi non è previsto nessun incontro. Dichiarazioni che lasciano pensare che l'ex capitano ritornerebbe volentieri alla Juventus. A dimostrazione di questo un post pubblicato da Sportmediaset su Instagram che ipotizzava Del Piero presidente, con quest'ultimo che ha messo mi piace.

Il mercato della Juventus

Diversi giornali sportivi hanno parlato non solo di un ritorno di Del Piero ma anche del possibile esonero di Massimiliano Allegri e l'ingaggio da parte della Juventus di Antonio Conte. Possibilità smentita dal tecnico toscano, che ha dichiarato nel post match di Juventus-Fiorentina di Coppa Italia che rimarrà nella società bianconera fino alla scadenza del suo contratto prevista a giugno 2025.