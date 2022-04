La Juventus è attesa da due mesi importanti in cui si gioca la qualificazione alla Champions League ma anche la possibilità di vincere una competizione nazionale, la Coppa Italia. I bianconeri giocheranno contro la Fiorentina a fine aprile nella semifinale di ritorno all'Allianz Stadium di Torino, dopo che l'andata è finita 1 a 0 per la squadra di Allegri. In caso di qualificazione alla finale sfiderà la vincente dell'altra semifinale fra Milan e Inter. A proposito della società toscana, la Juventus potrebbe ritornare ad attingere nella rosa di Italiano per rinforzare la difesa.

Piace molto Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il suo addio a fine stagione è una possibilità concreta, anche perché potrebbe essere l'ultima possibilità per la società toscana di monetizzare dalla vendita del suo cartellino essendo ad un anno dalla scadenza. Ne ha parlato di recente anche Niccolò Schira sul suo account ufficiale di Twitter. Secondo il giornalista sportivo la Juventus starebbe valutando l'acquisto del giocatore ed avrebbe già contattato il suo agente sportivo Ramadani. Il difensore ha una clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro, come sottolineato dall'agente sportivo.

Il giocatore Milenkovic potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

"La Juventus sta valutando Nikola Milenkovic per il Calciomercato estivo.

Il suo contratto con la Fiorentina scade a giugno 2023 ed ha una clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Iniziati i primi contatti con l'agente sportivo del giocatore Ramadani". Questo il post su Twitter di Nicolò Schira in riferimento al possibile acquisto da parte della Juventus di Nikola Milenkovic. Il difensore piace molto alla società bianconera e sarebbe considerato il rinforzo ideale per prezzo e età anagrafica.

È un classe 1997 e rappresenterebbe un acquisto per il presente e per il futuro. Alla Juventus ritroverebbe due ex compagni con la Fiorentina, ovvero Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Si è parlato anche del possibile arrivo di Antonio Rudiger dal Chelsea. Il difensore è in scadenza di contratto a giugno ma vorrebbe un ingaggio importante oltre al bonus alla firma.

Di conseguenza la Juventus potrebbe decidere di acquistare Milenkovic utilizzando una buona somma per il mercato per rinforzare il centrocampo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo con almeno due acquisti. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco come Jorginho ed una mezzala d'inserimento. Si valuta Paul Pogba anche se l'ingaggio da circa 14 milioni di euro a stagione che guadagna nel Manchester United non agevola un suo eventuale trasferimento a Torino. Per quanto riguarda invece il settore avanzato potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo.