La Juventus nella stagione 2022-2023 sarà guidata ancora da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano a meno di un finale di stagione deludente e di una mancata qualificazione alla Champions League dovrebbe rimanere nella società bianconera anche per un contratto sottoscritto nel recente Calciomercato estivo fino a giugno 2025. Di certo ci si aspettava una stagione diversa, con una Juventus che avrebbe potuto lottare per il campionato se fosse partita in maniera diversa. Rimane però possibile la vittoria di una competizione, la Coppa Italia, considerando che la Juventus si giocherà la finale nella semifinale di ritorno contro la Fiorentina dopo l'1 a 0 per i bianconeri nell'andata.

Del futuro professionale ha voluto parlare anche Gianni Balzarini, ospite a Juventibus. Il giornalista sportivo ha parlato del contratto del tecnico toscano, in scadenza a giugno 2025. A sua detta non è certa la conferma di Allegri fino alla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera. Dovrebbe rimanere almeno un'altra stagione, secondo Balzarini il tecnico toscano vorrebbe allenare prima o poi la nazionale italiana ed è rimasto sorpreso dall'eliminazione della rappresentativa di Roberto Mancini dai mondiali in Qatar previsti a dicembre.

Il giornalista sportivo Balzarini ha parlato del futuro professionale di Allegri

'Non so se Allegri farà tutti e quattro gli anni di contratto con la Juventus, nella stagione 2022-2023 lui ci sarà: non so se arriverà fino a giugno 2025'.

Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini, a Juventibus il giornalista sportivo ha parlato del futuro professionale del tecnico toscano sottolineando come Allegri potrebbe lasciare la società bianconera prima della scadenza del suo contratto prevista a giugno 2025. Ha aggiunto: 'Insoddisfazione? Allegri ha un sogno nel cassetto: la Nazionale.

Credo che questa eliminazione lo abbia un po’ sorpresp, visto che si va avanti con Mancini che si vuole portare al Mondiale 2026'. In merito al possibile sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus in caso di addio del tecnico toscano il giornalista ha aggiunto che è troppo presto per fare un nome.

Il mercato della Juventus

Il tecnico Massimiliano Allegri sarà alla Juventus almeno un'altra stagione, come dichiarato da Gianni Balzarini. La Juventus potrebbe costruire una rosa importante che possa permettere al tecnico toscano di ritornare a vincere competizioni, su tutte il campionato. A tal riguardo si starebbe lavorando alle cessioni. Poi potrebbero arrivare almeno 5 rinforzi, piacciono Antonio Rudiger, Jorginho, Paul Pogba, Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.