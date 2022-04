La Juventus è già al lavoro per definire il mercato da portare avanti a giugno. Lo dimostrano i continui incontri del direttore sportivo Federico Cherubini con diversi agenti sportivi. Nei giorni scorsi è stato alla Continassa l'agente sportivo fra gli altri di Julian Weigl e Timo Werner, entrambi i giocatori tedeschi piacciono alla società bianconera. Cherubini sarebbe stato anche anche a Montecarlo fra il 10 e l'11 aprile. Motivo del viaggio nel Principato l'incontro con gli agenti sportivi di uno dei giocatori più interessanti del calcio francese ed europeo.

Parliamo di Benoit Badiashile, difensore classe 2001 del Monaco seguito dalla Juventus da almeno una stagione. Capitano della nazionale francese under 21, il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 28 milioni di euro. Potrebbe essere Badiashile il sostituto di Giorgio Chiellini, il centrale classe 1984 va in scadenza di contratto a giugno 2023 ma potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus in anticipo per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Per il difensore italiano si parla di un possibile trasferimento all'Inter Miami, dove ritroverebbe i due ex bianconeri Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi.

Il difensore Badiashile potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe incontrato fra il 10 e l'11 aprile a Montecarlo gli agenti sportivi di Benoit Badiashile. Il difensore francese sarebbe considerato dalla società bianconera un rinforzo ideale per il presente e per il futuro essendo un classe 2001.

Capitano della Francia under 21, da diverse stagioni oramai è un titolare nel Monaco e potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel Calciomercato estivo. Anche perché è in scadenza a giugno 2024 e per la società monegasca cederlo a giugno permetterebbe di monetizzare maggiormente dalla vendita del suo cartellino. La Juventus lo segue già dalla scorsa stagione e con un'offerta da circa 28 milioni di euro potrebbe lasciare il Principato.

Sarebbe considerato il sostituito ideale di Chiellini anche perché di piede sinistro. La Juventus avrebbe deciso di valutare il suo acquisto anche perché uno dei giocatori seguiti per la difesa, Antonio Rudiger, vorrebbe un ingaggio importante oltre ad un bonus alla firma di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante anche il centrocampo durante il calciomercato estivo. Piace molto Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Come mezzala d'inserimento il preferito sembra essere Paul Pogba. Si valutano rinforzi importanti anche per il settore avanzato. Potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo, giocatore della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.