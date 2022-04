La Juventus, in queste settimane, sarebbe già al lavoro per preparare la squadra del futuro. Massimiliano Allegri, per la prossima stagione, vorrebbe giocare con un 4-3-3 puro. Questo consentirebbe all'allenatore di sfruttare al meglio Dusan Vlahovic. Per questo motivo la Juventus starebbe cercando un giocatore capace proprio di adattarsi a un tridente offensivo. I profili vagliati dalla dirigenza bianconera sono soprattutto giovani di prospettiva, ma nelle ultime settimane si sarebbe aperta anche la pista che porta ad Angel Di Maria. El Fideo lascerà il Paris Saint Germain a costo zero e per la Juventus rappresenterebbe una ghiotta opportunità di mercato.

Infatti, l'argentino sarebbe anche disposto ad accettare un contratto breve di una o due stagioni. Le parti hanno già avuto alcuni contatti e dunque questa è sicuramente un'opportunità concreta per la Vecchia Signora. Tra le altre opzioni valutate ci sarebbe anche Nicolò Zaniolo. Il giocatore classe '99 piace moltissimo ai bianconeri ma in questo caso i costi sarebbero alti poiché si parte da una base di 50 milioni.

La Juventus cerca un sostituto di Dybala

La Juventus, qualche mese fa, ha deciso di voltare pagina e di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala. L'argentino lascerà Torino e i dirigenti dovranno trovare un giocatore in grado di poterlo sostituire. La Juventus cercherà qualcuno che possa avere un collocazione tattica molto più precisa rispetto a Dybala.

Per questo motivo i nomi valutati sono di giocatori capaci di giocare in un 4-3-3. In particolare le attenzioni della Juventus sono su Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori. Ma da alcuni giorni si è presentata anche l'opzione Di Maria. La Juventus cercherebbe giocatori più giovani ma l'argentino sarebbe ancora in grado di poter garantire un paio di anni e soprattutto porterebbe maggiore esperienza.

Dunque, la Juventus deve decidere se andare dritta su Zaniolo o Raspadori che garantirebbero un ottimo futuro oppure se puntare sull'usato sicuro come Di Maria.

Intanto la squadra lavora al JTC

Mentre la dirigenza si trova davanti a un bivio di mercato, la squadra lavora alla Continassa. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si sono ritrovati al JTC, questa mattina 27 aprile, per riprendere la preparazione dopo il giorno di riposo concesso.

I bianconeri stanno preparando la partita contro il Venezia e molto probabilmente il 1º maggio la squadra dovrà ancora fare fronte all'emergenza. In particolare, alla lista degli assenti si è aggiunto Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso lesioni ma hanno messo in evidenza un affaticamento alla regione della coscia destra.

Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Ma vista l'assenza probabile anche di Juan Cuadrado, sulla corsia di destra dovrebbe tornare Danilo. Il brasiliano, nelle ultime partite, è stato schierato a centrocampo perciò Massimiliano Allegri dovrà fare ulteriori cambi. Domani 28 aprile la Juventus continuerà la preparazione e svolgerà una seduta mattutina.