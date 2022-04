Sono passati oramai diversi giorni da Juventus-Inter, ma fra giornali sportivi e social il match dell'Allianz Stadium continua ad essere uno degli argomenti preferiti dagli amanti del calcio. Soprattutto per quanto riguarda la situazione arbitrale, con Irrati che, secondo gran parte degli addetti ai lavori, ha commesso diversi errori. Lo ha difeso il designatore Rocchi, ma è evidente come ci sia stato l'errore per un rigore non assegnato alla Juventus. I social, però, non hanno risparmiato neanche i giocatori che hanno deluso le aspettative. Fra i più criticati sui social, oltre a Dybala, c'è stato anche Vlahovic, che è stato gestito con fisicità ed efficacia dalla difesa dell'Inter, in particolar modo da Skriniar.

Il primo tempo della punta non è stato ideale, per migliorare nel secondo, dove è riuscito a creare più problemi alla difesa nerazzurra. Nonostante le tante azioni da gol create, Dusan Vlahovic non è riuscito a segnare, andandoci vicino una sola volta con un tiro di destro. Nei due match decisivi di questa seconda parte di stagione, la punta non ha dato un grande contributo. Allegri nel post match ha dichiarato che Vlahovic ha giocato meglio rispetto al ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro gli spagnoli.

La punta Vlahovic criticato sui social da diversi tifosi

La Juventus, dopo la sconfitta contro l'Inter, dice addio alle speranze di vincere lo scudetto. Una disfatta pesante anche per il modo in cui è arrivata, con tante azioni da gol create ma non concretizzate dal settore avanzato bianconero.

Fra i più criticati sui social, Dusan Vlahovic, che non sta incidendo come ci si aspettava. Dopo un impatto importante al suo arrivo in bianconero, la punta sta avendo delle problematiche soprattutto nel realizzare gol. Nel gioco, invece, sta dando un buon contributo grazie alla sua fisicità e alla sua tecnica. Allegri ha difeso la sua prestazione, ma è evidente come nella sconfitta contro l'Inter ma anche con quella contro il Villareal siano pesati gli errori del settore avanzato bianconero.

Tra i tifosi, c'è però chi giustifica la punta classe 2000, anche perché non abituato a match impegnativi e decisivi, arrivando da una società come la Fiorentina che da diversi stagioni oramai non lotta per i primi posti del campionato.

La Juventus ha acquistato Vlahovic per circa 75 milioni di euro più bonus

Arrivato dalla Fiorentina per circa 75 milioni di euro più bonus nel mercato di gennaio, Dusan Vlahovic sta dimostrando in questa stagione di essere uno dei migliori giovani del calcio europeo.

Fino ad adesso fra l'esperienza professionale con la Fiorentina e quella con la Juventus ha disputato 29 match con 21 gol e 5 assist decisivi ai suoi compagni in campionato, 5 match, 3 gol ed 1 assist in Coppa Italia e 2 match ed 1 gol in Champions League.