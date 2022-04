La Juventus da luglio potrà contare su un altro acquisto importante del mercato di gennaio. Parliamo di Federico Gatti, difensore classe 1998 protagonista di una stagione importante nel Frosinone. La società bianconera ha deciso di spendere circa 10 milioni di euro per il giocatore lasciandolo in prestito fino a fine stagione in Serie B. Una storia davvero interessante quella di Gatti, che si è affermato nel calcio che conta tardi e che fino a qualche anno fa lavorava come serramentista dalla mattina alla sera. E proprio la sua esperienza professionale è stata molto importante, a detta del difensore, per rimanere umile e continuare a lavorare.

In una recente intervista il giocatore attualmente al Frosinone ha sottolineato che da gennaio, dal momento della conferma del suo acquisto da parte della Juventus, è seguito da tutti. Ha aggiunto però che continuerà a impegnarsi per essere pronto per la maglia della Juventus. Proprio nella società bianconera troverà uno dei difensori più forti del calcio europeo, Matthijs de Ligt. A tal riguardo Gatti ha definito l'olandese come un extraterrestre, un giocatore fantastico.

Il difensore Gatti ha parlato da nuovo difensore della Juventus

'Da gennaio ho gli occhi di tutti puntati addosso e non posso sbagliare né in campo né fuori'. Queste le dichiarazioni di Federico Gatti in una recente intervista.

Il difensore acquistato dalla Juventus e in prestito al Frosinone ha aggiunto: 'Sono sicuro che non mi siederò perché l’esperienza passata di alzarmi alle sette del mattino e lavorare fino a sera come serramentista mi ha formato'. La storia del classe 1998 è davvero interessante, fino a due stagioni fa giocava in Serie D, la scorsa stagione si è trasferito al Frosinone diventando uno dei giocatori più forti del campionato di Serie B.

Dotato di una fisicità importante, è molto veloce oltre al fatto che è un difensore che garantisce gol importanti. Alla Juventus avrà la possibilità di crescere ulteriormente e potrà imparare molto dai difensori. A tal riguardo ha voluto elogiare de Ligt aggiungendo: 'È un extraterrestre, un giocatore fantastico'.

La stagione disputata fino ad adesso da Gatti

In questa stagione il difensore Federico Gatti fino ad adesso ha disputato nel Frosinone 31 match segnando 4 gol e fornendo un assist decisivo ai suoi compagni. A queste bisogna aggiungere 1 match disputato in Coppa Italia. È un giocatore che non si risparmia, lo dimostrano anche le 10 ammonizioni subite e un'espulsione. Dal 2021 si è trasferito al Frosinone dopo aver giocato nella Pro Patria, due stagioni che gli hanno permesso di mettersi in evidenza e di essere acquistato dalla Juventus nel recente mercato di gennaio.