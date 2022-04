La Juventus ha disputato fino ad adesso una stagione deludente soprattutto in campionato. Il quarto posto attuale non soddisfa i sostenitori bianconeri, soprattutto perché le squadre che la precedono in classifica non hanno avuto un rendimento costante. Il pareggio contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato ha evidentemente suscitato molto clamore mediatico, con tanti tifosi che hanno criticato soprattutto il tecnico Allegri. Il toscano, a meno di un finale deludente di stagione, sarà confermato anche nella stagione 2022-2023. La società cercherà di costruirgli una squadra che possa lottare per vincere le competizioni.

Si è parlato molto di rinforzi per il settore avanzato e per il centrocampo ma la Juventus potrebbe migliorare anche la difesa, in particolar modo le fasce difensive. Confermato almeno per una stagione Cuadrado, la società bianconera starebbe lavorando ad un suo vice che alla lunga possa prendere il suo posto. Piace molto Raoul Bellanova, in prestito al Cagliari dal Bordeaux. Nelle ultime ore però la società bianconera avrebbe individuato un altro giocatore che potrebbe essere utile per il presente e per il futuro. Si tratta di Malo Gusto, terzino destro del Lione classe 2003 che ha un contratto con la società francese fino a giugno 2024.

Il terzino Malo Gusto potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come vice Cuadrado nel Calciomercato estivo Malo Gusto. Sarebbe il terzino destro del Lione il profilo ideale per la società bianconera per rinforzare la fascia destra difensiva. In questa stagione è diventato un titolare e fino ad adesso ha disputato 24 match in campionato fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 7 match in Europa con un assist ed un match ed un gol con la seconda squadra del Lione.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro ed è parte integrante della nazionale under 21 francese avendo già disputato 3 match. Malo Gusto può giocare in diversi ruoli, oltre al terzino destro può fare anche il centrocampista di fascia ma anche il difensore centrale. Una duttilità dovuta ad una qualità fisica e tecnica importante.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare nel calciomercato estivo non solo un terzino destro ma anche un terzino sinistro in caso di addio di Alex Sandro. Si attendono novità anche per il centrocampo, dove potrebbero essere due i rinforzi. A tal riguardo piacciono Paul Pogba del Manchester United e Jorginho del Chelsea, che potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro.