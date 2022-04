A caratterizzare la stagione non esaltante della Juventus ci sono stati anche i tanti infortuni subiti dai giocatori bianconeri, fra i più pesanti spiccano quelli di Federico Chiesa e di Weston McKennie. Piuttosto importante è stato anche l'infortunio di Kaio Jorge, che dovrà stare fermo per alcuni mesi dopo l'infortunio al tendine del ginocchio, riportato mentre giocava con la Under 23 bianconera: il suo rientro a pieno regime è previsto per ottobre-novembre e ora sta effettuando la riabilitazione.

Di recente su Instagram il giovane attaccante brasiliano ha condiviso delle sue foto mentre si allena sulla cyclette e in cui mette in evidenza la cicatrice dovuta all'intervento al tendine rotuleo.

Il brasiliano Kaio Jorge dovrebbe ritornare ad ottobre

"Le grandi battaglie si danno ai grandi guerrieri", è questa la didascalia del post su Instagram pubblicato nelle scorse ore da Kaio Jorge, in cui il brasiliano mette in evidenza il fatto che sta proseguendo il recupero dall'infortunio. Una frase motivazionale che sottolinea tutta la volontà del giocatore di recuperare e di ritornare a giocare.

In una delle foto condivise dal giocatore si nota anche la cicatrice sul ginocchio, dovuta all'intervento chirurgico al tendine rotuleo dopo la rottura subita in un match con la Juventus under 23 a fine febbraio. Il brasiliano dovrebbe rientrare in campo a fine ottobre e inizio novembre.

Il punto sugli infortunati in casa Juve: Cuadrado potrebbe ritornare nella finale di Coppa Italia contro l'Inter

Kaio Jorge non è l'unico giocatore bianconero ad avere riportato infortuni importanti in questa stagione. Ad esempio è stato assente per tutta la prima parte di stagione Aron Ramsey, poi ceduto in prestito a gennaio ai Glasgow Rangers.

Fra gli altri elementi che sono stati assenti durante la stagione spiccano Danilo, che ha saltato tre mesi prima di rientrare a febbraio, e soprattutto Federico Chiesa: il nazionale italiano si è rotto il legamento del ginocchio nel match contro la Roma a gennaio e dovrebbe ritornare in campo a settembre.

Attualmente in casa Juventus sono infortunati anche Weston McKennie (che potrebbe rientrare per gli ultimi due match della stagione), Manuel Locatelli e Juan Cuadrado. Il colombiano potrebbe recuperare per il match di campionato contro il Genoa o eventualmente per la finale di Coppa Italia contro l'Inter prevista l'11 maggio.