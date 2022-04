La Juventus in estate dovrà decidere il futuro del difensore Mattijhs De Ligt. Il centrale olandese avrebbe dei dubbi sul suo rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, qualora non dovesse arrivare un prolungamento nei prossimi mesi non sarebbe del tutto esclusa la sua cessione, specie se arrivassero offerte importanti per lui.

Con gli eventuali soldi incassati dalla cessione del difensore, Cherubini potrebbe lanciare l'assalto a Joao Felix, fantasista portoghese dell'Atletico Madrid

Il futuro di Mattijhs De Ligt

La Juventus in difesa si potrebbe trovare con un grande rompicapo da risolvere.

Chiellini non avrebbe ancore le idee chiare sul proprio futuro, mentre Bonucci negli ultimi mesi è stato attanagliato da vari problemi fisici.

Intanto nelle scorse ore è filtrata l'indiscrezione che vorrebbe i dirigenti bianconeri "preoccupati" per la situazione inerente Mattijhs De Ligt. Il centrale olandese, seguendo le voci, sarebbe titubante nel rinnovare il contratto con la Vecchia Signora, che scadrà il 30 giugno del 2024. Il club torinese dunque, per non rischiare di deprezzare il suo cartellino, gli avrebbe dato due opzioni nette, o accettare la proposta per prolungare l'accordo o accettare la cessione nella finestra di Calciomercato estiva 2022. Il prezzo del centrale olandese sarebbe già stato prestabilito dalla Juventus che avendolo pagato dall'Ajax circa 85 milioni di euro, ora non ne accetterebbe meno di 100 per privarsene.

Il Barcellona, grande estimatore del giocatore, potrebbe inserirsi nella trattativa, cercando magari di ammortizzare il pagamento, spalmandolo su più anni.

Qualora De Ligt fosse ceduto per 100 milioni, la Juventus si lancerebbe all'assalto di Joao Felix

Qualora dunque la Juventus dovesse incassare una cifra vicina ai 100 milioni di euro - oltre a rinforzare il reparto difensivo - avrebbe le capacità economiche per comprare un calciatore di qualità, magari nel reparto offensivo.

Le indiscrezioni che giungono dalla Spagna, vorrebbero i bianconeri concentrati sul profilo di Joao Felix. Il talento portoghese, starebbe faticando con il modulo prettamente difensivo attuato da Simeone e un'eventuale mancata qualificazione in Champions League dell'Atletico Madrid, renderebbe ancora più complicata la permanenza dell'asso lusitano.

Sul giovane fantasista dunque potrebbero esserci le attenzioni della Juventus e dell'Arsenal. Il prezzo del classe '99 starebbe calando rispetto alla valutazione che aveva tre anni fa, viste le sue prestazioni non sempre eccezionali e si aggirerebbe intorno ai 70- 80 milioni di euro.