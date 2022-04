La Juventus, in queste ore, è al JHotel per prepararsi in vista della gara contro il Bologna. Per questo match, Massimiliano Allegri dovrà far fronte all'emergenza a centrocampo. Infatti, all'appello mancheranno Weston McKennie, Arthur e Manuel Locatelli. Anche Denis Zakaria non è al meglio e per questo motivo partirà dalla panchina. Massimiliano Allegri preferisce preservare il suo numero 28 anche, mercoledì 20 aprile ci sarà la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Perciò, la Juventus non vuole correre rischi per Zakaria. Al posto del centrocampista svizzero, contro il Bologna, giocherà Danilo che affiancherà Adrien Rabiot.

In difesa confermato Chiellini

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Bologna, ha alcuni dubbi, soprattutto in difesa. In questo reparto, il tecnico della Juventus ha abbondanza, visto che ha a disposizione tutti i suoi uomini. Il dubbio più grande è legato soprattutto al partner difensivo di Matthijs De Ligt. Al momento, il favorito sembra essere Giorgio Chiellini, mentre Leonardo Bonucci dovrebbe partire dalla panchina. Quasi sicuramente, tra i due veterani della difesa si prospetta una staffetta. Se Chiellini dovesse giocare contro il Bologna, a quel punto Bonucci sarebbe titolare in Coppa Italia. Per il resto, nel match contro i rossoblù si dovrebbero vedere Mattia De Sciglio a destra e Luca Pellegrini a sinistra.

A centrocampo, invece, verrà dirottato Danilo. Infatti, all'appello mancheranno ben 5 giocatori molti, dei quali soprattutto a centrocampo: oltre a Kaio Jorge e Federico Chiesa, sono out Weston McKennie, Manuel Locatelli e Arthur. Quest'ultimo, in settimana, si è fatto male ad una caviglia. La Juventus monitorerà le sue condizioni di giorno in giorno, ma ancora di preciso non c'è una data per il suo rientro.

Mentre Weston McKennie a breve potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri.

Allegri punta sui suoi attaccanti

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Bologna, ritroverà Alvaro Morata. Il numero 9 juventino aveva saltato il match contro il Cagliari per squalifica. Adesso Alvaro Morata è di nuovo a disposizione e contro Bologna sarà titolare.

Lo spagnolo agirà nel terzetto con Juan Cuadrado e Paulo Dybala, alle spalle di Dusan Vlahovic. Dunque, il tecnico della Juventus vuole affidarsi ai suoi uomini migliori e, per quanto riguarda le scelte offensive, non ci sarà turnover. In panchina, invece, ci saranno Moise Kean e Federico Bernardeschi che eventualmente potrebbero entrare a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.