La Juventus in estate proverà a rinforzare il centrocampo e uno dei nomi che interesserebbe alla dirigenza sarebbe quello di Milinkovic Savic. Il serbo sarebbe uno dei profili sul taccuino di Federico Cherubini anche se arrivare a lui non sarà facile perché ci sono tante concorrenti e il prezzo che chiede la Lazio è elevato. Milinkovic Savic sarebbe stuzzicato dall'idea di trasferirsi a Torino e avrebbe parlato della Juventus con il suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic. Adesso resta da capire se il club bianconero romperà gli indugi per arrivare a Milinkovic Savic oppure se virerá su altri obiettivi.

La Juventus pensa anche al mercato

La Juventus, nella prossima sessione di mercato, avrà molto lavoro da fare. Le priorità sembrano essere due: rinforzare il centrocampo e sostituire Dybala. Il candidato principale per prendere il posto del numero 10 juventino sembra essere Nicolò Zaniolo. Per arrivare al giocato della Roma, la Juventus potrebbe pensare di inserire nella trattativa Moise Kean. Il numero 18 juventino non avrebbe convinto Massimiliano Allegri e una sua riconferma sembra davvero difficile. Dunque, Kean potrebbe essere la chiave per abbassare il prezzo del cash di Zaniolo. La Juventus, comunque, potrebbe restare sempre nella capitale per rinforzare la sua rosa ma potrebbe spostarsi sponda Lazio.

Infatti, uno dei nomi che piacerebbe ai dirigenti bianconeri è Milinkovic Savic, ma Lotito vorrebbe almeno 60 milioni. Inoltre, sul servo ci sarebbero anche PSG e Manchester United. Milinkovic Savic, però, avrebbe una preferenza per i bianconeri e ne avrebbe anche parlato con Vlahovic.

Allegri pensa al campo

Mentre la dirigenza della Juventus è concentrata sul mercato, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi lavorano sul campo.

Il tecnico livornese, questa mattina 13 aprile, ha fatto lavorare i bianconeri sui campi della Continassa in vista del match contro il Bologna. Per questa partita, la Juventus ritroverà Alvaro Morata e Mattia De Sciglio. Il primo dovrebbe tornare tra i titolari insieme a Dusan Vlahovic mentre il secondo è in ballottaggio con Luca Pellegrini e Alex Sandro.

Inoltre, la prossima settimana, la Juventus sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Coppa Italia perciò non è del tutto da escludere che Massimiliano Allegri possa fare qualche cambio di formazione per permettere a qualcuno di riposare. In difesa, ad esempio, potrebbe esserci un avvicendamento tra Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino potrebbe affiancare Matthijs De Ligt. In ogni caso la Juventus ha ancora alcuni giorni per sciogliere i dubbi di formazione e domani 14 aprile la squadra svolgerà un allenatore mattutino.