La Juventus è al lavoro per finire al meglio alla stagione e cercare di raggiungere l'obiettivo minimo, ovvero il quarto posto. Si cercherà inoltre di arrivare fino in fondo in Coppa Italia, una competizione importante e che probabilmente attutirebbe la delusione scaturita dall'annata deludente in Champions League ed in campionato. Di certo ci sarà molto lavoro da fare per la società bianconera in estate, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino e altri che ne arriveranno. Quello che sembra certo è che la Juventus dovrà migliorare la qualità del centrocampista e rinforzare il settore avanzato, considerando la partenza di Paulo Dybala.

Ci si aspetta però anche un rinforzo nel ruolo di difensore centrale e l'acquisto di terzini difensivi che alla lunga possano diventare titolari. A tal riguardo se parte Alex Sandro potrebbe arrivare Renan Lodi dell'Atletico Madrid. Si valuta un rinforzo anche per la fascia destra difensiva, un giocatore che alla lunga posso sostituire Juan Cuadrado. il colombiano dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale fino a giugno 2024 ma la Juventus già dall'estate potrebbe decidere di acquistare l'alternativa. Piace molto Nahuel Molina, protagonista di una stagione importante nell'Udinese sia in gol che in assist forniti ai suoi compagni.

Il giocatore Molina potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare nel Calciomercato estivo Nahuel Molina. Il terzino argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale per la società bianconera per il presente e per il futuro. In questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante nell'Udinese, lo dimostra il fatto che è parte integrante della nazionale argentina.

Su Molina ci sarebbe l'interesse di diverse società europee ma l'ottimo rapporto fra Udinese e Juventus potrebbe agevolare il suo trasferimento a Torino. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, la società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni di euro in contanti ed inserire una contropartita tecnica gradita alla società friulana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa anche da un mercato importante anche per quanto riguarda le cessioni. Sono almeno cinque i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera, a cui si potrebbero aggiungere anche Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio, entrambi in scadenza di contratto. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Arthur Melo, Chiellini, Aaron Ramsey e Moise Kean. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. L'unica certezza in questo momento è l'addio a scadenza di contratto di Dybala.