La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato in estate. Il tecnico Allegri, nel post match contro il Sassuolo, ha sottolineato che potrebbero arrivare 2 o 3 rinforzi importanti. Molto però dipenderà dalle cessioni: se si dovessero concretizzare delle partenze, gli acquisti potrebbero essere anche di più. A tal riguardo, si lavora non solo per migliorare centrocampo e settore avanzato ma anche la difesa. Potrebbe arrivare un sostituto di Chiellini, se il difensore decidesse di fare una nuova esperienza professionale, e uno di Alex Sandro. Per il brasiliano si parla di partenza a fine stagione, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023.

Potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Inoltre, il difensore è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, e per questo la Juventus vorrebbe venderlo. Per quanto riguarda il suo sostituto, uno dei nomi nuovi è quello di David Raum, terzino sinistro classe 1998 del Hoffenheim. In scadenza di contratto a giugno 2026, è nazionale tedesco, avendo disputato fino ad adesso 5 match. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. A confermare l'interesse della Juventus per il difensore è il giornalista sportivo Nicolò Schira.

Il giocatore Raum potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di David Raum.

La conferma è arrivata su Twitter da Nicolò Schira, il giornalista sportivo ha sottolineato, quindi, che la società bianconera potrebbe acquistare il classe 1998 del Hoffenheim, protagonista di una stagione importante fino ad adesso con la squadra tedesca. Valutato circa 20 milioni di euro, ha disputato fino ad adesso 29 match, 3 gol e 11 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere anche 3 match in Coppa di Germania. Può giocare sulla fascia sinistra anche a centrocampo, ma ha dimostrato di sapersi adattare anche su quella destra. Si tratta quindi di un giocatore abile soprattutto in fase offensiva, come dimostrano i gol, ma soprattutto gli assist decisivi forniti ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi importanti anche a centrocampo. A tal riguardo, potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si lavora al sostituto di Paulo Dybala. L'argentino lascerà a scadenza di contratto la società bianconera. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, che la Roma valuta circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace è il giocatore del Sassuolo, Giacomo Raspadori, protagonista nel match contro i bianconeri segnando il gol del vantaggio per gli emiliani, realizzazione che non ha però evitato la sconfitta al Sassuolo.