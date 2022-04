La Juventus a cinque giornate dalla fine del campionato è quarta in campionato a +5 sulla Roma e a +7 sulla Lazio rispettivamente quinta e sesta. C'è però la Fiorentina che potrebbe avvicinarsi in caso di vittoria del recupero contro l'Udinese, in tal caso i toscani si porterebbero a -4 dai bianconeri. La Juventus dovrà affrontare in questo finale di stagione Sassuolo, Venezia, Genoa, Lazio e Fiorentina. Di certo la prestazione fornita contro il Bologna ha deluso i sostenitori bianconeri, che si aspettavano una vittoria anche perché gli emiliani negli ultimi minuti del match hanno giocato in nove per le espulsioni di Soumaoro e Medel.

Nel post match tante le critiche arrivate ai giocatori ma soprattutto a Massimiliano Allegri, considerato uno dei responsabili della stagione deludente dei bianconeri. Ad alimentate il disappunto nei confronti del tecnico toscano anche i sostenitori bianconeri, che sui social hanno lanciato di nuovo (dopo che era già successo nel 2019) l'hashtag #AllegriOut. In tanti chiedono infatti l'ingaggio di un tecnico che sappia ricostruire una rosa formata da giovani di qualità. Intanto arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile esonero di Allegri a fine stagione. Fra i possibili sostituti spiccano i nomi di Zinedine Zidane ed Antonio Conte.

Possibile l'esonero di Allegri a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe esonerare Massimiliano Allegri a fine stagione.

Nonostante un contratto fino a giugno 2025 il tecnico toscano potrebbe lasciare la società bianconera. Molto dipenderà non solo dai risultati che i bianconeri raccoglieranno in questo finale di stagione ma anche dalla crescita della squadra per quanto riguarda il gioco. Dopo la prestazione importante contro l'Inter la Juventus sembra essere ritornata ad avere problemi evidenti sia contro il Cagliari e poi contro il Bologna.

Servono rinforzi di qualità ma è evidente come il tecnico toscano non abbia saputo costruire un gioco efficace a fine stagione. Da qui la possibilità di un suo esonero a fine stagione, con Zinedine Zidane e Antonio Conte che potrebbero sostituirlo.

Il mercato della Juventus

L'invito a Del Piero per il match fra Juventus-Bologna all'Allianz Stadium ha alimentato altre indiscrezioni di mercato, quelle riguardanti dei possibili inserimenti nella dirigenza nella società bianconera.

Proprio l'ex capitano potrebbe ritornare come dirigente nella Juventus. A proposito di Allegri, Lapo Elkann dopo Juventus-Bologna ha lanciato un tweet con scritto: 'C'è poco da stare allegri, allegri'. Per diversi addetti ai lavori è sembrata una frecciatina indiretta al tecnico toscano. L'imprenditore ha aggiunto: 'Gli uomini passano, la Juventus resta'. Parole che potrebbero agevolare tante novità in dirigenza e nella guida tecnica alla Juventus a luglio.