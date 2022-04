La Juventus, a fine stagione, potrebbe lasciar partire diversi giocatori. La società bianconera potrebbe alleggerire il monte ingaggi, cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Su tutti spiccano Aaron Ramsey, Arthur Melo e Moise Kean, a questi bisogna aggiungere Federico Bernardeschi, Alex Sandro e Giorgio Chiellini. L'unico certo della partenza, in questo momento, è Paulo Dybala, l'argentino è in scadenza di contratto a giugno. Ci attendiamo, quindi, anche tanti rinforzi in tutti i settori, per quanto riguarda la difesa, oltre al sostituto di Alex Sandro si cerca anche il dopo Chiellini.

Nel post match di Sassuolo e Juventus, il difensore ha sottolineato che deciderà a fine stagione il suo futuro professionale. Le ultime notizie di mercato confermano, però, la possibilità di un sua partenza, nonostante abbia un contratto con la Juventus fino a giugno 2023. Potrebbe trasferirsi nel campionato americano. La società bianconera valuta diversi nomi per sostituirlo, nelle ultime ore è ritornato come uno dei preferiti il brasiliano Bremer. Il giocatore del Torino è seguito anche dall'Inter ma la Juventus potrebbe utilizzare un giocatore per convincere il Torino a cederlo alla società bianconera.

La Juventus vorrebbe Bremer: potrebbe offrire soldi e il cartellino di Gatti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Federico Gatti per l'acquisto di Bremer.

La società bianconera aggiungerebbe una somma di circa 20 milioni di euro considerando la valutazione di mercato dei giocatori. Il difensore classe 1998 è stato acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio, con la società bianconera che lo ha lasciato in prestito fino a giugno al Frosinone. Da luglio, inizierà la preparazione estiva con la Juventus ma non è da scartare la possibilità venga inserito nell'affare Bremer.

D'altronde, il tecnico del Torino, Juric, non ha nascosto la stima professionale nei confronti del difensore attualmente al Frosinone. In un'intervista, dopo l'ufficializzazione di Gatti alla Juventus, il tecnico sottolineò come la società bianconera sia stata più veloce a chiudere l'acquisto del classe 1998 confermando che il giocatore interessava anche al Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare acquisti importanti anche a centrocampo e nel settore avanzato. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, piace Jorginho del Chelsea, oltre ad una mezzala d''inserimento. Potrebbe essere Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per il settore avanzato piace molto Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo a fine stagione.