La Juventus è al lavoro non solo per definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno ma anche le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Le esigenze principali della società bianconera riguardano il centrocampo, dove potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Se per il primo ruolo la società bianconera sembra aver già deciso (potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro) per il secondo si valutano diversi nomi. Difficile arrivare a Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno ma che ha un ingaggio da circa 14 milioni di euro a stagione.

Il preferito sembra essere Sergej Milinkovic Savic, che potrebbe "accontentarsi" di un ingaggio circa 7 milioni di euro a stagione. Il problema è rappresentato dal prezzo di mercato del centrocampista che la Lazio vorrebbe vendere per almeno 70 milioni di euro. Difficile che la società bianconera investa tale somma, per questo potrebbe inserire un giocatore che piace al tecnico Maurizio Sarri. Fra quelli graditi dal toscano ci sono Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, il primo in prestito alla Cremonese, il secondo al Genoa.

I giocatori Fagioli o Rovella potrebbero essere offerti alla Lazio per l'acquisto di Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire alla Lazio soldi più uno fra Fagioli e Rovella per l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic.

Entrambi i giovani centrocampisti sono valutati circa 10 milioni di euro, per questo potrebbero servire almeno 60 milioni di euro alla società bianconera per arrivare al giocatore. Di certo, un investimento importante potrebbe essere fatto soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League. La Juventus, fra l'altro, è attualmente quarta nel Ranking Uefa Storico, e in caso di partecipazione alla massima competizione europea nella stagione 2022-2023 andrebbe a guadagnare circa 33 milioni, una somma superiore di 3 milioni di euro rispetto ai 30 milioni della stagione 2021-2022.

Ulteriori ricavi sarebbero garantiti da altre cessioni, potrebbero partire Alex Sandro e Arthur Melo: i brasiliani potrebbero garantire un totale di circa 40 milioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato. Serve un sostituto di Paulo Dybala, che lascerà la società bianconera a scadenza di contratto a giugno.

Fra i giocatori che piacciono alla Juventus ci sono Nicolò Zaniolo della Roma, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe lasciar partire per circa 30 milioni di euro.