Dopo la sconfitta subita contro l'Inter serviva una reazione per la Juventus e in effetti nell'anticipo di Serie A del 9 aprile è arrivata per i bianconeri una vittoria fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Max Allegri ha battuto in trasferta il Cagliari per 2-1: gli autori delle reti sono stati De Ligt e Vlahovic, che hanno rimediato al vantaggio di Joao Pedro.

Fra i bianconeri spiccano in positivo le prove di Cuadrado e Chiellini, mentre sono apparsi in difficoltà Rabiot e Danilo.

Con questo successo la Juventus consolida il quarto posto in classifica, portandosi a quota 62 punti.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa prima del match aveva detto che non sarebbe stata una bella partita quella in Sardegna contro il Cagliari e infatti, dal punto di vista tecnico, lo spettacolo ha lasciato molto a desiderare.

La Juventus parte male, ritrovandosi ben presto in svantaggio: al 10° minuto Dybala perde un pallone "sanguinoso" a metà campo, innescando la ripartenza dei sardi che con Joao Pedro si portano sull'1-0. La reazione juventina non si fa attendere: Pellegrini trova la via della rete ma il Var annulla per un tocco di braccio da parte di Rabiot. Il pareggio dei bianconeri arriva lo stesso allo scadere del primo tempo, grazie al colpo di testa di De Ligt.

Nella ripresa il copione della partita cambia nettamente con la Juventus che più agevolmente ad arrivare in area avversaria. Dopo alcune occasioni da rete sprecate, al 75° minuto arriva la zampata vincente di Vlahovic, che trova il gol del definitivo 2-1.

I voti in pagelle dei bianconeri

I migliori in campo per la Juventus sono stati Cuadrado, De Ligt e Vlahovic.

Il colombiano è sempre più determinante e grazie alle sue accelerazioni e dribbling ha messo più volte in difficoltà la difesa avversaria. Positive anche le prove di Chiellini, di Pellegrini e di Dybala, l'attaccante argentino dopo un primo tempo piuttosto deludente, si è riscattato nella ripresa compiendo giocate interessanti.

Meno brillanti sono stati invece Danilo, Rabiot e Arthur e il centrocampo in generale.

I voti in pagella dei calciatori bianconeri: Szczesny 6, Danilo 5,5, De Ligt 7, Chiellini 6,5, Pellegrini 6,5, Rabiot 5,5, Arthur 6, Zakaria 6, Cuadrado 7, Dybala 6,5, Vlahovic 7, Kean s.v., Bernardeschi s.v.