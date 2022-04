La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo in cui dovrà necessariamente migliorare in qualità centrocampo e settore avanzato. Le problematiche nel gioco sono state evidenti, con l'assenza di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di mezzali brave nell'inserimento. Non è un caso che Allegri prima dell'infortunio schierava sempre titolare McKennie. Sarà prima necessario alleggerire una rosa che ha giocatori che non sembra essere considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero, oltre al fatto che ha un ingaggio importante.

Parliamo ad esempio di Aaron Ramsey, in prestito ai Glasgow Rangers, e di Arthur Melo. Proprio il brasiliano in caso di partenza potrebbe essere sostituito Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Per quanto riguarda invece la mezzala di qualità, la Juventus valuta anche il ritorno di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Nelle ultime ore però si parla anche di un interesse per Piotr Zielinski, diventato un paninaro nel Napoli di Spalletti. Il centrocampista soprattutto la scorsa stagione ha dimostrato di essere un giocatore importante, dando qualità e gol al Napoli. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe lasciare la società campana durante il calciomercato estivo.

Il giocatore Zielinski potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con Piotr Zielinski. Il giocatore del Napoli potrebbe lasciare la società campana essendo diventato oramai una riserva. Anche contro la Roma è partito dalla panchina entrando nel secondo tempo.

Con un contratto in scadenza a giugno 2024, il classe 1994 potrebbe lasciare il Napoli per circa 30 milioni di euro. Sarebbe una mezzala d'ideale per il 4-3-3 di Allegri in quanto garantirebbe qualità ed inserimenti, come dimostrato soprattutto nella scorsa stagione. Nell'attuale ha disputato fino ad adesso 31 match in campionato, 5 gol e 5 assist ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 7 match in Europa League e 2 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi giocatori per il centrocampo ma sarà importante anche trovare il sostituto di Paulo Dybala. La società bianconera potrebbe acquistare un giocatore di fascia che possa essere schierato nel 4-3-3 a supporto di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Piace molto Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Piace anche Giacomo Raspadori del Sassuolo. Per quanto riguarda la difesa molto dipende dalla conferma o meno di Chiellini e di Alex Sandro, che nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbero lasciare la società bianconera a fine stagione.