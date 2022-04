La 31esima giornata di campionato si chiude con la vittoria del Verona contro il Genoa e soprattutto con il pareggio del Milan contro il Bologna a San Siro. Un solo punto che rende sempre più incerta la lotta per il campionato, considerando che i rossoneri hanno un punto in più del Napoli e 4 in più dell'Inter, che deve recuperare un match. Saranno sette giornate di campionato davvero molto interessanti, nelle quali il calendario migliore ce l'avrà sicuramente l'Inter. I nerazzurri, a detta di molti, sono i favoriti, anche se la forma dimostrata dal Napoli di Spalletti potrebbe essere decisiva per la vittoria dei campani.

Prima di Milan-Bologna era stato intervistato Arrigo Sacchi, che vinse diverse competizioni nazionali ed europee fra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90. L'ex tecnico rossonero ha voluto elogiare il lavoro del Milan e di Stefano Pioli, che sta lottando per i primi posti nonostante abbia una rosa formata da giovani ed un bilancio societario senza debiti. Sacchi ha lanciato una frecciatina indiretta alle società che si indebitano pur di costruire una rosa vincente, un riferimento indiretto, ad esempio, ad Inter e Juventus che hanno registrato un passivo importante nei bilanci delle ultime stagioni.

L'ex tecnico Sacchi ha criticato chi si indebita per vincere

'Mister Stefano Pioli sta facendo un lavoro splendido, come anche la società che sta ottenendo risultati eccezionali rispettando le regole.

Vincere con i debiti è come barare'. Queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in riferimento al Milan e alle società che lottano per i primi posti ma che hanno un bilancio in passivo. L'ex tecnico ha aggiunto: 'Gli organi competenti non possono continuare a tollerare queste situazioni, è come sospingere i dirigenti a cercare di risolvere tutto con i soldi'.

Parole importanti, quelle di Sacchi, che testimoniano come siano necessari gestioni equilibrate dei bilanci societari, senza appesantirli con investimenti importanti.

Arrigo Sacchi ha voluto parlare anche di Juventus-Inter nel post match

Particolarmente critico Arrigo Sacchi lo è stato in riferimento a Juventus-Inter. Secondo l'ex tecnico del Milan, il match è sembrato una battaglia stile anni 60, in cui si sono affrontati due allenatori che aspettano l'errore dell'avversario o la giocata del singolo per risolvere il match.

Secondo Sacchi, la Juventus ha pagato la sconfitta contro il Villareal, che evidentemente condiziona psicologicamente. L'ex tecnico ha aggiunto: 'Bisogna capire che se si gioca bene ci sono più possibilità di vincere'. Come è noto, i nerazzurri hanno battuto 1 a 0 i bianconeri sfruttando un rigore molto contestato e fatto ribattere volte dall'arbitro Irrati. La Juventus ha protestato per la mancata assegnazione di un rigore per fallo di Bastoni su Zakaria. Dalle immagini si nota come sia avvenuto dentro l'area di rigore e non fuori, come deciso dall'arbitro del match.