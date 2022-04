La Juventus prepara la prossima gara contro il Cagliari. Allegri in conferenza ha fatto il punto della situazione sui giocatori a disposizione. Out Morata e De Sciglio squalificati, in attacco spazio a Dybala con Vlahovic. Spazio anche per Zakaria e Alex Sandro dal primo minuto.

Contro il Cagliari, Allegri perde Locatelli ma recupera Bonucci e Zakaria

Dopo la sconfitta subita contro l'Inter all'Allianz Stadium, la Juventus deve riscattarsi subito per consolidare il quarto posto. All'orizzonte c'è la difficile trasferta di Cagliari, dove Allegri deve preparare al meglio la gara.

Diversi sono coloro che non sono ancora pronti, Locatelli ad esempio è infortunato, tornerà disponibile solamente tra un mese, così come Mckennie, l'americano potrebbe rientrare a maggio. La probabile formazione bianconera contro i sardi dovrebbe vedere pochi cambiamenti rispetto all'ultima partita, in attacco spazio a Dybala con Vlahovic dato che Morata sarà squalificato così come De Sciglio. A centrocampo Zakaria si candida per un posto da titolare assieme a Rabiot e Arthur. In difesa Bonucci potrebbe essere tra i convocati e partire dalla panchina, la coppia centrale sarà formata da Chiellini-De Ligt, sulle corsie agiranno Danilo e Alex Sandro. Szczesney confermato tra i pali e Cuadrado esterno alto, con Kean pronto a sfruttare l'occasione.

Cagliari-Juventus in onda su Dazn e Sky sabato 9 aprile alle 20:45

La sfida in programma tra il Cagliari di Walter Mazzarri e la Juventus di Massimiliano Allegri si giocherà sabato 9 aprile alle ore 20:45 e sarà visibile non solo per gli abbonati a Dazn, ma anche per quelli di Sky. Ci saranno collegamenti dallo stadio, dove potremmo ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti, nel post gara verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

La Juventus deve cancellare la sconfitta subita contro l'Inter e non sono permessi ulteriori passi falsi, per cercare di consolidare il quarto posto. I probabili protagonisti della sfida potrebbero essere Vlahovic e Dybala da una parte e Pavoletti dall'altra. Attenzione però anche a Cuadrado, il colombiano con le sue giocate potrebbe essere decisivo.

Il calendario della Juventus da qui fino alla fine, sulla carta, potrebbe essere facile anche se non si può mai dire, diverse squadre in testa alla classifica hanno perso punti contro avversari meno quotati.