La Juventus potrebbe doversi difendere dagli attacchi in sede di Calciomercato del Manchester United. I Red Devils starebbero per ingaggiare come nuovo allenatore Ten Hag: il tecnico olandese avrebbe richiesto come uno dei primi rinforzi Matthijs de Ligt, centrale difensivo classe '99.

Ten Hag, già considerato come il prossimo allenatore del Manchester United, avrebbe chiesto ai Red Devils di comprare Matthijs de Ligt

In Inghilterra sono praticamente certi, Ten Hag sarà il nuovo allenatore del Manchester United l'anno prossimo. L'attuale tecnico dell'Ajax avrebbe convinto i Red Devils ad ingaggiarlo per le sue doti tecniche e organizzative che si sono intraviste coi lancieri d'Olanda in questi ultimi anni.

Il probabile arrivo del cinquantaduenne nella compagine inglese comporterebbe diversi cambiamenti. Secondo la stampa britannica, Ten Hag avrebbe cominciato a stilare una lista dei calciatori che vorrebbe sotto la sua egida tattica. È facile intuire come molti dei nomi suggeriti, sarebbero riconducibili in qualche maniera al tecnico olandese e ad esempio, uno dei profili che indicati dall'allenatore nato ad Haaksbergen sarebbe proprio Antony, attaccante in questo momento alle sue dipendenze nell'Ajax. Un altro profilo che il cinquantaduenne avrebbe chiesto, risulterebbe essere quello di Matthijs de Ligt. Il forte centrale difensivo della Juventus conosce bene il tecnico olandese, in quanto i due hanno condiviso l'avventura con la maglia dei lancieri già dal 2017, scrivendone peraltro la storia.

Fu proprio l'Ajax comandata da Ten Hag ad eliminare la Vecchia Signora dalla Champions League nel 2019 grazie soprattutto ad un gol messo a segno proprio da Matthijs de Ligt. Corsi e ricorsi storici che si intrecciano e che si potrebbero presto incrociare di nuovo. Secondo le indiscrezioni, il Manchester United starebbe dunque meditando se accontentare le richieste di quello che dovrebbe essere il futuro allenatore dei Red Devils e viste le cifre spese per calciatori che hanno deluso come Maguire o Varane, il club inglese non faticherebbe a sborsare delle somme ingenti di denaro per acquisire un difensore come de Ligt.

La Juventus su questo è stata sempre chiara, per il giovane olandese la cifra da pagare è di 100 milioni di euro.

Richarlison nuova idea della Juventus per l'attacco, mentre per Foschi Dybala potrebbe restare in bianconero

La Juventus nel frattempo starebbe lavorando per trovare nuove soluzioni in attacco. Il nome caldo delle ore precedenti risulterebbe essere quello di Richarlison, centravanti brasiliano in forza all'Everton che potrebbe essere ceduto nella prossima estate. Per quello che concerne Dybala invece, secondo l'opinione dell'ex dirigente del Palermo Foschi, potrebbe anche restare in bianconero.