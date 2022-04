Ten Hag potrebbe essere ingaggiato dal Manchester United e potrebbe chiedere Dybala come primo rinforzo. La Juventus nel frattempo starebbe cercando un centrocampista e valuterebbe due profili, quello di Leandro Paredes del PSG e quello di Boubacar Kamara del Marsiglia.

Ten Hag, possibile futuro allenatore del Manchester United, vorrebbe Paulo Dybala

Ten Hag, dai media in Spagna, è dato praticamente come il futuro allenatore del Manchester United. L'attuale tecnico dell'Ajax, che dovrebbe dunque trasferirsi in Inghilterra dalla prossima estate, starebbe già pianificando la campagna acquisti dei Red Devils, che secondo la stampa estera, si baserà su due grandi colpi, Harry Kane e Paulo Dybala.

La "Joya", che lascerà quasi certamente la Juventus come ‘Free Agent’ a fine stagione, andrebbe a sostituire uno dei possibili partenti da Manchester, ossia Cristiano Ronaldo ed Edinson Cavani. Gli eventuali acquisti della società inglese tuttavia, passerebbero da un fattore piuttosto importante, la qualificazione alla prossima Champions League. Questa condizione, parrebbe fondamentale non solo per l'economia della formazione britannica ma anche per l'appeal che scemerebbe in caso di mancato approdo dei Red Devils tra le prime quattro posizioni.

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo, Paredes o Kamara i nomi osservati

La Juventus starebbe focalizzando le proprie attenzioni sull'acquisto di almeno un centrocampista, Dopo le piste che porterebbero i bianconeri su Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Paul Pogba del Manchester United, dalla Francia si parlerebbe di altri due profili osservati dalla Vecchia Signora: Leandro Paredes e Boubacar Kamara.

Il primo sarebbe in uscita dal PSG, in quanto Nasser Al-Khelaifi lo avrebbe posto in cima alla lista dei giocatori da dover cedere per monetizzare. L'argentino non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a giocare in Italia, dove bene aveva fatto con la maglia dell'Empoli e della Roma e la Juventus, conscia delle volontà del presidente Qatariota, potrebbe accontentarlo.

Per quello che concerne Kamara Invece, la competizione risulterebbe essere molto più agguerrita. Il giovane centrocampista francese, stando a quanto trapelato dalla Spagna, avrebbe diversi estimatori, in primis l'Atletico Madrid. Cherubini, che si sarebbe inserito per ultimo nella corsa per aggiudicarselo, potrebbe però far saltare il banco, cercando di scalzare proprio i Cholconeros.

Morata potrebbe restare alla Juventus

Intanto il futuro di Morata potrebbe continuare a tingersi di bianconero. Secondo le indiscrezioni di oggi, l'Atletico Madrid starebbe abbassando la quotazione per l'attaccante spagnolo, portandola intorno ai 20 - 25 milioni di euro ed andando incontro a quella che era l'offerta posta dalla Juventus.