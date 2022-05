Nelle scorse ore l'opinionista Daniele Adani è tornato a parlare della Juventus, soffermandosi in particolare sul gioco dei bianconeri. Nel frattempo l'avvocato e procuratore Claudio Pasqualin e Massimo Pavan si sono invece soffermati sui possibili movimenti di Calciomercato della Vecchia Signora.

Adani sulla proposta di gioco della Juventus: 'In Europa serve coraggio'

L'ex difensore e ora opinionista Daniele Adani è recentemente tornato a parlare della compagine bianconera, punzecchiando indirettamente Max Allegri e le sue idee tattiche.

A riguardo ha detto: "E' vero anche che oggi come livello dei calciatori e possibilità di muoversi sul mercato la Juventus è forse l’unica in Serie A a poter competere con le big straniere.

Cosa le manca allora per vincere in Europa? La proposta di gioco, che invece ha il Napoli, per esempio. E il coraggio di non fare calcoli: in Europa non ha più senso farli, soprattutto tra casa e fuori".

Calciomercato Juventus, l'avvocato Pasqualin su Pogba

Tornando a trattare di calciomercato, gli acquisti della Juventus potrebbero concentrarsi principalmente in due reparti, quello del centrocampo e quello dell'attacco. Parlando della zona mediana, il nome più caldo in questi giorni è quello di Paul Pogba.

Del giocatore francese ha voluto dunque parlare l'avvocato e procuratore Claudio Pasqualin, che a Tuttosport ha detto: "Pogba di sicuro è un trasferimento di peso. Credo che per la Juve sia motivo di soddisfazione prendere atto del fatto che c’è un campione di primissimo livello che si è speso più volte scoprendo la sua intenzione di tornare a Torino.

Probabilmente il Psg potrebbe offrirgli molto di più, ma l’impressione è che non ci provi più di tanto perché consapevole delle alte probabilità di rifiuto da parte del giocatore".

Cercasi attaccante per la Juventus

Per quello che concerne invece il reparto offensivo della Juventus, i bianconeri gradirebbero mettere in panchina un vice Vlahovic che possa far rifiatare il serbo.

Secondo l'opinione di Massimo Pavan però, l'idea dei bianconeri potrebbe non essere sufficiente per permettere alla compagine bianconera di essere competitiva: "Profili come Arnautovic e Muriel sono buoni come quarte punte o riserve, alla Juve serve qualcosa di meglio, non penso che si possa pensare di sostituire uno tra Dybala o Morata con uno di questi profili, sarebbe un downgrade allucinante. Sostituire Ronaldo con Vlahovic ci sta, se perdi giocatori importanti deve arrivarne uno dello stesso livello".