La Juventus la scorsa settimana ha perso la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in una partita che è stata contraddistinta anche da alcune polemiche arbitrali. A parlare della vittoria dell'Inter è stato il conduttore televisivo Paolo Bonolis, che con la sua consueta ironia ha commentato il successo della squadra che tifa, ossia l'Inter.

Il presentatore ha dichiarato che l'Inter ha meritato la vittoria anche perché i gol della Juventus sarebbero arrivati in maniera fortunosa: il primo su una deviazione di Morata su tiro di Alex Sandro, il secondo dopo la respinta di Handanovic su tiro di Vlahovic, con la punta che poi ha segnato sulla ribattuta.

In merito agli episodi arbitrali Bonolis ha aggiunto che in ogni stagione per chiunque ce ne sono alcuni a favore e altri contro. Secondo Bonolis, invece, in passato la Juventus avrebbe avuto solo episodi a favore.

Il presentatore televisivo Bonolis parla degli episodi arbitrali in Juventus-Inter

"Sono circa 40 anni che noi tutti, e non solo noi dell’Inter, ci lamentiamo di ciò che succedeva in loro favore. Ora, dopo tanto, la Juventus è tornata a essere una società come tutte le altre", sono state queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis nel post match della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter.

Il presentatore televisivo ha poi aggiunto: "La Juventus è una squadra che prende ciò che le spetta, a volte no, come capita a tutti, prima non le capitava mai".

Episodi arbitrali di Juventus-Inter al centro delle polemiche in Coppa Italia e in campionato

Sui social tanti sostenitori bianconeri, oltre a criticare Allegri per le sostituzioni effettuate nel secondo tempo della finale di Coppa Italia, hanno attaccato l'arbitro Valeri per il rigore assegnato a Lautaro Martinez e soprattutto per la mancata espulsione di Brozovic, che avrebbe potuto ricevere il secondo cartellino giallo per aver calciato la palla in tribuna.

Il match in quel momento era sul 2-1 per i bianconeri e se l'Inter fosse rimasta in 10 la Juventus avrebbe avuto più possibilità di vincere.

Anche nel match di campionato Juventus-Inter non erano mancate episodi arbitrali a favore dei nerazzurri. Uno di quelli più contestati era stato il mancato rigore non assegnato ai bianconeri per fallo di Bastoni su Zakaria.

L'arbitro Irrati nonostante si fosse confrontato con il Var non avevs riscontrato il fatto che l'intervento sia avvenuto dentro l'area di rigore, assegnando invece un calcio di punizione fuori area per la squadra bianconera.