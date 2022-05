Ultime due giornate di Serie A per il Milan che da capolista intravede la conquista dello Scudetto. Uno dei protagonisti della stagione è stato l'attaccante Junior Messias. La punta brasiliana, arrivata in estate a Milano con la formula del prestito oneroso (2.6 milioni) con diritto di riscatto (5.4 milioni) potrebbe concludere anzitempo la sua avventura. Il club non sarebbe intenzionato ad esercitare l'opzione di acquisto del suo cartellino, con il calciatore che dovrebbe così fare ritorno a Crotone prima di trovare una nuova sistemazione.

Crotone, Messias verso il ritorno

Potrebbero non bastare 23 presenze con 5 reti collezionate in campionato per garantirsi il riscatto estivo. L'attaccante Junior Messias potrebbe cambiare squadre in estate con un possibile ritorno per fine prestito al Crotone in attesa di una nuova collocazione. Per lui anche una rete memorabile a Madrid contro l'Atletico nella fase a girone della Champions League. Il nodo della sua permanenza sarebbe legato a due fattori: l'età e soprattutto le richieste economiche del Crotone. I circa 5,4 milioni di euro richiesti dai calabresi sarebbero ritenuti eccessivi, in questo senso Paolo Maldini starebbe spingendo per ottenere uno sconto dal club rossoblù, retrocesso in Serie C, e rivalutare l'operazione in estate.

Crotone, Ursino pone fiducia in Messias

A parlare dell'attaccante è stato nelle ultime ore il diesse del Crotone, Beppe Ursino ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Scudetto? Si deciderà all’ultima giornata di campionato. Non ci sono favorite. Posso essere di parte perché al Milan c’è Junior Messias, ma sulla carta l’Inter è favorita.

Lui ha fatto bene, ma può dare ancora di più”. Un passaggio al Milan in estate che ha sorpreso anche il dirigente del Crotone. "Questo si. Però pensavo comunque che andasse in una grande squadra. Lo vedevo giocare. È da Milan e l’anno prossimo sarà importante”.

Il Monza valuta l'acquisto

Se il rapporto tra il Milan e Junior Messias dovesse interrompersi a fine stagione a puntare sul brasiliano potrebbe essere il Monza.

Il club della famiglia Berlusconi, che dovrà disputare i Play-Off di Serie B, starebbe valutando l'acquisto del calciatore in caso di promozione in massima serie. Già in estate i due club si erano avvicinati, ma le sirene della Serie A hanno portato la punta ad approdare alla corte di Stefano Pioli. Per i brianzoli si tratterebbe di un vero e proprio colpo di mercato, un regalo da concedere al tecnico Giovanni Stroppa che proprio nella sua parentesi al Crotone ne ha saputo conoscere ed esaltare le qualità conquistando la massima serie con gli squali ne torneo di Serie B, 2019-2020.