L’atto conclusivo della terza edizione della Copa de la Liga Profesional, in programma domenica 22 maggio al “Mario Alberto Kempes” di Córdoba, vedrà il sorprendente Tigre sfidare il blasonato Boca Juniors.

La neopromossa compagine di Victoria, protagonista nei quarti di finale dell’eliminazione del River Plate, prosegue il suo favoloso cammino nel torneo estromettendo in semifinale l’Argentinos Juniors: la formazione guidata da Diego Martinez si aggiudica per 4-2 dopo i calci di rigore la sfida del “Tomás Adolfo Duco” di Buenos Aires, sede delle gare interne dell’Huracán.

Sempre i tiri dal dischetto avevano sabato notte permesso a un pratico Boca Juniors (nessun tiro nello specchio nel corso dei 90’ regolamentari) di conseguire al “Néstor Díaz Pérez” di Lanús un successo per 6-5 su un Racing Club de Avellaneda decisamente più intraprendente e pericoloso soprattutto nel corso della prima frazione. Per gli “Xeneizes” si tratterà della seconda finale della Copa de la Liga Profesional dopo quella vinta nel 2020 contro il Banfield.

L’Argentinos Juniors rimonta in dieci ma ai rigori cede al Tigre

Il confronto, sostanzialmente equilibrato, non riserva particolari emozioni sino al 37’ quando l’Argentinos Juniors si ritrova in inferiorità numerica. Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, estrae il cartellino rosso all’indirizzo di Gabriel Florentin per un’entrata fallosa sulla caviglia di Sebastián Prediger punita in un primo tempo soltanto con l’ammonizione.

Il Tigre ne approfitta per passare in vantaggio al 55’ con Alexis Castro pronto a girare in rete con il mancino un traversone dalla sinistra di Mateo Retegui. L’Argentinos Juniors non si arrende. “El Bicho” perviene al pareggio all’87' con Gabriel Avalos: l’avanti biancorosso, servito da Gaston Veron, elude l’intervento di Lucas Blondel e insacca con una precisa battuta in caduta con il mancino.

Si va ai calci di rigore. Per il Tigre vanno a segno Pablo Magnin, Sebastian Prieto e Lucas Blondel. Sul versante dell’Argentinos Juniors l’unico a trovare la via della rete è Gabriel Avalos. I tentativi di Fausto Vera (complice una deviazione di piede di Gonzalo Marinelli), David Zalazar e Nicolas Reniero s’infrangono tutti sulla traversa.

“El Matador”, approdato per la prima volta alla sfida decisiva per l’assegnazione della Copa de la Liga Profesional, cercherà di bissare l’impresa compiuta nel 2019 contro il Boca Juniors nella finale della defunta Copa de la Superliga Argentina.

I risultati della fase a eliminazione diretta della Copa de la Liga Profesional

Quarti di finale:

Racing Club de Avellaneda vs Aldosivi 5-0

Boca Juniors vs Defensa y Justicia 2-0

Estudiantes de La Plata vs Argentinos Juniors 4-5 d.c.r. (1-1 al 90’)

River Plate vs Tigre 1-2

Semifinali:

Racing Club de Avellaneda vs Boca Juniors 5-6 d.c.r. (0-0 al 90’)

Tigre vs Argentinos Juniors 2-4 d.c.r. (1-1 al 90’)

Finale (domenica 22 maggio)

Boca Juniors vs Tigre