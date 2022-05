La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera decisa durante il Calciomercato estivo. Oltre al settore avanzato e al centrocampo, ci si attendono acquisti anche in difesa, considerando che Alex Sandro e Giorgio Chiellini potrebbero fare una nuova esperienza professionale. Per il brasiliano, si parla di un trasferimento nel campionato inglese. Il difensore, invece, starebbe valutando la possibilità di giocare una stagione nel campionato americano prima di ritornare alla Juventus come dirigente. Potrebbero quindi arrivare un terzino sinistro ed un difensore centrale, e a proposito del primo ruolo, uno dei giocatori che potrebbero interessare alla società bianconera è Jordi Alba.

Nonostante sia un classe 1989, lo spagnolo rappresenta ancora un giocatore affidabile, oltre al fatto che garantirebbe esperienza e qualità. Il Barcellona sarebbe pronto a venderlo, anche perché starebbe cercando di ringiovanire la rosa. Secondo le ultime notizie di mercato, la società catalana potrebbe offrire il terzino spagnolo e 50 milioni di euro per l'acquisto di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese piace molto al Barcellona, che dovrà trovare un sostituto di Gerard Piqué. Difficile però che la Juventus possa accettare una una somma del genere per de Ligt, considerando che è stato acquistato per più di 70 milioni di euro nell'estate 2019.

Il difensore de Ligt piacerebbe al Barcellona: possibile offerta da 50 milioni più Jordi Alba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona potrebbe offrire 50 milioni di euro più Jordi Alba per de Ligt. Il difensore olandese piace alla società catalana, che sta cercando di ringiovanire la rosa. Il giocatore della Juventus, però, oltre ad avere una valutazione di mercato importante, ha un ingaggio che appesantirebbe in maniera evidente il bilancio societario dei catalani.

Inoltre, la Juventus potrebbe considerare la cessione di de Ligt solo se dovesse arrivare un'offerta notevole. Di conseguenza, sembra difficile che il difensore possa trasferirsi al Barcellona.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente lascerà partire de Ligt nel calciomercato estivo, soprattutto se fosse confermato il trasferimento di Giorgio Chiellini.

Le cessioni potrebbero riguardare soprattutto centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo, Aaron Ramsey, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, potrebbe trasferirsi nel campionato inglese. Lo stesso si può dire di Arthur Melo, che piace ad Arsenal e Tottenham. Potrebbe partire anche uno fra Alvaro Morata e Moise Kean. Lo spagnolo potrebbe non essere riscattato dall'Atletico Madrid, a meno che gli spagnoli decidessero di accettare un'offerta da 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.