La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a luglio. Già in queste settimane la società bianconera sta definendo alcuni degli acquisti che potrebbero essere ufficializzati a breve. Parliamo di Paul Pogba, Ivan Perisic e Angel Di Maria, che arriverebbero a scadenza di contratto rispettivamente dal Manchester United, Inter e Paris Saint Germain. Il francese potrebbe non essere l'unico rinforzo per il centrocampo. Potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. In tal caso si creerebbe abbondanza nel settore di centrocampo, anche in considerazione dei ritorni a Torino dai presiti di Rovella, Fagioli e Ranocchia.

A questi bisogna aggiungere anche Miretti, oramai parte integrante della prima squadra della Juventus. Due di questi potrebbero rimanere, gli altri potrebbe lasciare in prestito la società bianconera.

Oltre a loro potrebbero essere ceduti anche Arthur Melo e Weston McKennie. Il brasiliano piace a diverse società e potrebbe garantire circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l'americano, per quanto abbia la stima professionale ed umana di Allegri, potrebbe lasciare la società bianconera in caso di offerta importante. Le ultime notizie di mercato confermano di un interesse del Bayern Monaco, che potrebbe offrire circa 20 milioni di euro più il terzino Daley Sinkgraven per arrivare al centrocampista americano.

Il centrocampista Weston McKennie potrebbe trasferirsi al Bayer Leverkusen a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bayern Leverkusen è pronto a festeggiare la qualificazione alla Champion League per la stagione 2022-2023 regalandosi un acquisto importante. La società tedesca potrebbe offrire alla Juventus circa 20 milioni di euro più il cartellino del terzino sinistro Daley Sinkgraven per arrivare a Weston McKennie, che in questa stagione è stato condizionato da un infortunio al malleolo che gli ha fatto saltare gli ultimi tre mesi.

L'americano prima dell'infortunio era un titolare per Allegri anche perché gli garantiva inserimenti e gol. Per questo non sarà facile convincere la Juventus a cederlo, sopratutto con un'offerta di neanche 25 milioni di euro. Il terzino Sinkgraven ha un prezzo di mercato di circa 5 milioni di euro ed in questa stagione è stato condizionato da un infortunio.

Ha giocato 12 match nel campionato tedesco, 4 match in Europa League 2 match nella Coppa di Germania.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare in maniera importante anche il settore avanzato. Abbiamo parlato del possibile arrivo di Ivan Perisic e Angel Di Maria, la società bianconera starebbe cercando di riscattare anche il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe offrire più di 20 milioni di euro per acquistare il giocatore.