In casa Inter si è cominciato a programmare la prossima sessione estiva di Calciomercato cercando di rinforzare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Innanzitutto si sta cercando di risolvere la situazione relativa ai giocatori in scadenza di contratto e in primis la situazione riguarda Ivan Perisic, sicuramente uno dei migliori elementi per rendimento in questa stagione e decisivo anche per vincere la finale di Coppa Italia contro la Juventus. In caso di addio, però, il club meneghino ha messo le mani avanti e si sarebbe mosso sul potenziale sostituto, che sarebbe Filip Kostic.

Il Torino potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione la prossima estate. Oltre ai giocatori in prestito che potrebbero tornare nelle rispettive squadre, occhio anche a Karol Linetty, che starebbe premendo per tornare alla Sampdoria.

L'Inter sarebbe interessata a Kostic

L'Inter sta cominciando a guardarsi intorno qualora dovesse andare via Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto e ancora non è arrivato l'accordo per il rinnovo, con l'incontro decisivo che andrà in scena settimana prossima. Uno dei potenziali sostituti potrebbe essere Filip Kostic, esterno serbo già seguito sia la scorsa estate che a gennaio, prima di virare su Robin Gosens. Il giocatore era stato vicino anche alla Lazio ma l'affare è saltato in extremis e alla fine è rimasto all'Eintracht Francoforte, con il quale ha vinto una Europa League.

Classe 1992, Kostic anche in quest'annata ha raccolto numeri importanti nonostante un campionato chiuso a metà classifica dalla squadra tedesca. Quattro le reti messe a segno, con nove assist in trentuno partite di Bundesliga, a fronte di tre gol realizzati e quattro assist in dodici partite di Bundesliga. Un apporto importante, che ha portato l'Inter a mettere il suo nome in cima alla lista dei desideri come eventuale dopo Perisic.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2023 anche il prezzo del cartellino è abbordabile per la società nerazzurra, con l'Eintracht pronto a cederlo per 10 milioni di euro, mentre al giocatore potrebbe essere offerto un contratto di 2,5 milioni, che grazie al Decreto Crescita peserebbe per 4 milioni lordi.

Linetty vorrebbe lasciare il Torino

Il Torino potrebbe vivere una piccola rivoluzione in estate visto che tanti sono i giocatori che potrebbero lasciare i granata. Tra questi ci sarebbe Karol Linetty, che premerebbe per tornare alla Sampdoria e avrebbe chiesto la cessione al club di Urbano Cairo. Acquistato per 9 milioni di euro, il Toro vorrebbe cederlo per non meno di 7 milioni ma non è escluso che il Torino possa provare ad usarlo come contropartita per arrivare ad un giocatore come Mikkel Damsgaard, valutato 15 milioni dalla Samp dopo un'annata condizionata pesantemente da un grave infortunio.