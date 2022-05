Uno dei giocatori dell'Inter che è stato spesso al centro dei rumors di mercato in questi anni è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino anche in quest'annata ha dimostrato le proprie qualità e, anzi, grazie al gol realizzato contro l'Udinese ha eguagliato il numero di reti in un'unica stagione, salendo a quota 21 come il 2019-2020. Tante le società che continuano ad essere interessate a lui, e in queste ultime ore si sarebbe fatto sotto il Manchester United, su espressa richiesta del prossimo allenatore Ten Hag, che lo avrebbe messo in cima alla lista dei rinforzi per la prossima stagione.

Anche il Milan ha cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima stagione, in cerca in particolar modo di un rinforzo in mezzo al campo. I rossoneri, in questo senso, avrebbero messo gli occhi su Eljif Elmas, jolly macedone del Napoli, in grado di giocare in ogni ruolo in mezzo al campo e sugli esterni offensivi.

Manchester United sarebbe interessato a Lautaro Martinez

L'Inter la prossima estate potrebbe essere costretta a fare un sacrificio sul mercato in uscita per finanziare i colpi in entrata. Il nome caldo sul mercato sarebbe sempre quello di Lautaro Martinez, che già in passato era stato accostato a diverse società europee. Negli ultimi giorni c'è da segnalare il sondaggio del Manchester United, con il prossimo allenatore Ten Hag che avrebbe chiesto il Toro per rinforzare il reparto offensivo dei Red Devils.

I numeri, d'altronde, parlano chiaro visto che Lautaro ha realizzato ben 17 reti in campionato, nonostante un periodo di flessione. L'argentino ha dimostrato di poter giocare sia da prima che da seconda punta, a seconda del modulo utilizzato. La società nerazzurra, comunque, non lascerà partire il classe 1997, fresco di rinnovo fino al 2026 se non dinanzi ad una proposta fuori mercato, visto che lo valuta oltre gli 80 milioni di euro.

I Red Devils, per far tentennare il club meneghino sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Anthony Martial, già accostato in passato all'Inter. Proposta che, però, non sembrerebbe toccare i nerazzurri, disposti a cederlo solo per un'offerta superiore agli 80 milioni in modo da avere il tesoretto necessario per dare l'assalto ad altri obiettivi in attacco.

Milan, nel mirino ci sarebbe Elmas

Il Milan è in cerca di rinforzi in mezzo al campo visto l'addio di Kessié, in scadenza di contratto, e il probabile ritorno di Bakayoko al Chelsea. Il nome finito nel mirino dei rossoneri è quello di Eljif Elmas, che piace molto per la sua duttilità, visto che al Napoli ha giocato praticamente in ogni ruolo, da trequartista a mezzala, passando per esterno offensivo. Gli azzurri lo valutano sui 20-25 milioni di euro, ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari con Ante Rebic.