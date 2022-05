Nella serata del saluto di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala ai tifosi della Juventus, i bianconeri non sono andati oltre il 2-2 interno con la Lazio che si qualifica per l'Europa League. Nel primo tempo le reti di Vlahovic e Morata, pareggiate dai biancocelesti grazie ad un autogol di Alex Sandro e dalla segnatura, in pieno recupero, di Milinkovic-Savic. Tanti i sorrisi di Chiellini rivolti ai propri supporters, copiose le lacrime sgorgate dagli occhi dell'argentino con cui, i piemontesi, non hanno rinnovato il contratto dopo una trattativa infinita.

Alla fine del match, il tecnico Massimiliano Allegri ha commentato il risultato con uno sguardo verso il futuro.

Allegri emozionato per Chiellini e Dybala

Max Allegri ha parlato ai microfoni di Sky dell'addio di Chiellini e Dybala. Il tecnico della Juve ha ammesso di essersi emozionato nel vedere il sorriso dell'italiano campione d'Europa con la Nazionale nel 2021 e dell'argentino. Riguardo a Chiellini, per il mister dei piemontesi, occorrerebbe mettere i video che lo riguardano a Coverciano in modo da imparare come si difende. Su Dybala, in particolare, ha dichiarato che ha molta passione e classe e si è meritato l'affetto che i tifosi bianconeri gli hanno dimostrato. Ha fatto sette anni importanti con indosso la maglia bianconera, giungendo da Palermo nemmeno 22enne e si è imposto con una grande classe.

Allegri ha sottolineato che augura il meglio al numero 10 per il futuro. Sul 2-2 con la Lazio, il mister ha affermato: "Mi sono arrabbiato per il pari allo scadere, ma era la festa dei ragazzi e ho lasciato perdere". Anche se Allegri ha anche detto che secondo lui sull'episodio del pari poteva esserci un fallo su Cuadrado che non è stato fischiato.

Idee chiare per il futuro in casa Juve

Con la Juventus già sicura del quarto posto e della conseguente qualificazione alla prossima Champions League, si è parlato del futuro dei bianconeri con il calciomercato che incombe. Allegri ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che con la società hanno già discusso e continueranno. Le idee sono chiare sui movimenti da compiere ma il tecnico ha sottolineato che il mercato, poi, si può sviluppare in vari modi.

Di certo, la Juventus, secondo l'allenatore parte da una base solida con alcuni calciatori che potranno solo migliorare come Vlahovic, Zakaria ed il giovane Miretti che ha rappresentato una gradita sorpresa.

Ultima dell'anno a Firenze

La Juventus finirà il campionato e, così, la stagione 2021-2022 fuori casa a Firenze, contro la Fiorentina che è in lotta per entrare in Europa. Le due compagini si sono recentemente affrontate nella semifinale di Coppa Italia e ad avere la meglio, nel doppio confronto, è stata la squadra bianconera poi battuta in finale dall'Inter.