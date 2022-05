La Juventus sta disputando una stagione deludente, dovuta anche alle tante novità che hanno riguardato società e rosa nelle ultime stagioni. Dopo l'arrivo di Sarri sulla panchina bianconera, c'è stata la sostituzione con Pirlo ed il ritorno la scorsa estate di Massimiliano Allegri, che ha sottoscritto un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025. Come ribadito di recente dal presidente Andrea Agnelli il progetto sportivo con il toscano è di lungo termine, di conseguenza non sono previste sostituzioni in panchina.

Sull'argomento ha parlato anche Mehdi Benatia, l'ex difensore della Juventus in una recente intervista ha sottolineato come Allegri sia il tecnico giusto per ricostruire il progetto sportivo bianconero.

L'ex difensore, che dopo aver lasciato il calcio giocato è diventato agente sportivo, ha parlato anche di due giocatori della Juventus, uno che lascerà a giugno e l'altro che è stato acquistato nel mercato di gennaio.

Ci riferiamo a Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la società bianconera a fine stagione, e Dusan Vlahovic, che dopo una prima parte di stagione importante con la Fiorentina sta avendo delle problematiche con il gioco di Allegri. Benatia ha invitato la punta a migliorare gli atteggiamenti e a non sbuffare in campo.

L'ex difensore Benatia ha parlato di Vlahovic e Dybala

'Vlahovic smetta di sbuffare'. Queste le dichiarazioni di Mehdi Benatia in riferimento all'atteggiamento recente della punta della Juventus soprattutto nel match contro il Venezia. L'ex difensore ha lasciato intendere che sono da evitare reazioni eccessive in campo anche in considerazione del fatto che gioca in una società importante come la Juventus.

Benatia ha parlato anche di Dybala sottolineando: 'Avrei voluto vederlo a Torino per altri 6-7 anni. Non so quali dinamiche abbiano influito sulla separazione, ma sono certo che Paulo sia un calciatore e una persona fantastica'.

Parole importanti che confermano la stima umana e professionale dell'ex giocatore nei confronti dell'argentino.

In merito al suo possibile trasferimento all'Inter ha aggiunto: 'Sarebbe strano, considerando la rivalità sportiva fra le due società'.

Il mercato della Juventus

Le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti al possibile trasferimento di Paulo Dybala all'Inter hanno sicuramente suscitato molto clamore fra i tifosi della Juventus, che sperano che l'argentino non si trasferisca in nerazzurro. Diversi giornali sportivi hanno parlato di possibile intesa contrattuale fra il giocatore e l'Inter, è arrivata però la smentita dell'agente sportivo di Dybala Jorge Antun che ha dichiarato che il suo assistito non ha parlato con nessuna società. In questo momento, a detta dell'agente sportivo, il giocatore pensa solo alla Juventus e a finire nel migliore dei modi la stagione.