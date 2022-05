La Juventus, nelle prossime settimane, sarà chiamata a lavorare sul Calciomercato per rinforzare la rosa. Il reparto che necessita di maggiori interventi è il centrocampo. Per questo motivo la dirigenza bianconera sta sondando diversi profili. Il giocatore maggiormente gradito da Massimiliano Allegri e dalla stessa Juventus sarebbe Paul Pogba. Il francese lascerà il Manchester United a parametro zero e potrebbe essere un'ottima opportunità da cogliere.

Stando a quanto afferma Tuttosport, tra Paul Pogba e Pavel Nedved ci sarebbe stati alcuni contatti.

Il francese avrebbe dato un sì di massima per un ritorno a Torino e sarebbe anche disposto ad abbassarsi l'ingaggio rispetto a quanto percepisce attualmente. Ovviamente la trattativa non è ancora andata in porto, ma ci sarebbe un crescente ottimismo. La Juventus, però, dovrà fare attenzione anche al PSG che potrebbe cercare di convincere Paul Pogba con un lauto ingaggio.

Si valuta il 'Pogback'

"Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti e questo potrebbe tramutarsi in realtà con il ritorno di Paul Pogba alla Juventus.

Il francese nell'estate 2012 aveva lasciato il Manchester United a parametro zero per approdare alla Juve. In Piemonte il talento di Paul Pogba è sbocciato e fino al 2016 il "polpo" è stato uno dei grandi protagonisti del centrocampo bianconero.

Ma proprio nell'estate 2016 il francese aveva deciso di salutare la Juventus per tornare a Manchester. In questi anni la carriera di Pogba non ha certo avuto un'impennata, anzi allo United ha spesso faticato e ha vinto ben pochi trofei. Di certo in questi anni in Inghilterra Pogba ha soprattutto monetizzato a livello economico adesso, però, potrebbe avere voglia di tornare a essere quel centrocampista che sposta gli equilibri.

A Torino il giocatore stava bene e un suo ritorno in bianconero gli permetterebbe di trovare il suo mentore Massimiliano Allegri. Per questo motivo Pogba starebbe pensando di rinunciare a un ingaggio super elevato come quello che gli offrirebbe il PSG per tornare alla Juventus.

Si valuta anche Di Maria

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe mettere a segno più di un colpo a parametro zero.

Infatti, oltre a Paul Pogba si valuterebbe l'ingaggio di Angel Di Maria. L'argentino, vicino alla conclusione del proprio contratto col PSG, sarebbe disposto ad accettare un contratto breve di un anno, con magari un opzione per un secondo anno. Ma probabilmente si capirà qualcosa in più dopo il 21 maggio.

Nel frattempo la Juventus sta preparando la sfida contro la Lazio e domani 15 maggio la squadra si allenerà al mattino.