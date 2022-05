La Juventus, nelle ultime stagioni, ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani. Lo testimoniano i tanti investimenti effettuati non solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile, giovani che hanno avuto la possibilità di crescere nella Primavera ma anche nell'under 19, fino a fare il salto in prestito in qualche società di Serie A e Serie B. È il caso di Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, che hanno disputato una stagione importante rispettivamente con la Cremonese e con il Vicenza. La Juventus, lo scorso Calciomercato estivo, ha acquistato anche alcuni under 17, uno su tutti Dean Hujsen.

Il difensore olandese è arrivato dal Malaga, dopo che in Spagna aveva dimostrato non solo bravura in difesa ma anche nella realizzazione dei gol. Qualità che sta confermando anche in questa stagione, basti pensare che in 19 match con la Juventus under 17 ha segnato 7 gol, fornendo anche 2 assist decisivi ai suoi compagni. Attualmente è impegnato con la nazionale olandese under 17 nell'Europeo di categoria e ha segnato nel match contro la Polonia l'iniziale vantaggio, ma anche uno dei rigori che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo. Il 26 maggio, il giovane Hujsen con la sua nazionale giocherà contro l'Italia under 17.

La Juventus ha acquistato Hujsen lo scorso calciomercato estivo

La Juventus sta avendo delle conferme importanti da Dean Huijsen. Dopo l'ottima stagione con l'under 17 bianconera, il difensore olandese sta dando un contributo importante con la sua nazionale, non solo difensivamente ma anche nei gol. Ha segnato il gol contro la Polonia, realizzando anche uno dei rigori che hanno garantito all'Olanda la qualificazione ai quarti di finale alla competizione europea giovanile.

Il 26 maggio, l'Olanda di Hujsen giocherà contro l'Italia under 17. Classe 2005 il giovane Hujsen è un difensore dal fisico importante e che è stato acquistato dal Malaga nel recente calciomercato estivo. Era seguito da diverse società importanti ma la società bianconera è riuscita a portarlo a Torino.

Nei mesi scorsi ha avuto modo di allenarsi anche con la prima squadra, come dimostra anche un post pubblicato dal giocatore su Instagram in compagnia di Matthijs de Ligt.

Il difensore Hujsen potrebbe fare lo stesso cammino professionale di De Winter

Nella stagione 2022-2023 dovrebbe giocare nella Primavera bianconera. Come dicevamo, ha disputato 19 match segnando 7 gol e fornendo 2 assist con la Juventus under 17. ll suo primo match con la nazionale olandese under 17 è stato a novembre 2021. Huijsen potrebbe fare lo stesso cammino professionale di Koni De Winter, anche lui acquistato giovanissimo dal Belgio, che dopo aver giocato nella Primavera della Juventus è diventato uno dei giocatori più importanti dell'under 23 di Zauli.