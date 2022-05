In casa Juventus in vista della prossima stagione mister Allegri ripartirà da diverse certezze, ossia da quei giocatori che hanno dimostrato di essere importante per il nuovo progetto sportivo iniziato la scorsa estate. Dell'attuale rosa a disposizione del toscano in 13 giocatori avrebbero la certezza di una riconferma nella stagione 2022-2023. Tre di questi sono i portieri, ovvero Szczesny che ha un contratto fino a giugno 2024, Mattia Perin (2025) e Pinsoglio (2023).

Per quanto riguarda il difensore centrale le certezze sono Leonardo Bonucci (in scadenza nel 2024) e Matthijs de Ligt (2024), anche se l'olandese potrebbe partire in caso di un'offerta molto importante.

Intanto il capitano Giorgio Chiellini ha confermato la propria partenza a fine stagione, mentre Daniele Rugani invece sarebbe in bilico.

Per quanto riguarda invece i ruoli di terzino attualmente i certi della riconferma sarebbero Danilo e Cuadrado, anche De Sciglio dovrebbe rimanere, ma è in scadenza a giugno e si attende la conferma del prolungamento contrattuale da parte della società bianconera. Sarebbe in forse invece Luca Pellegrini, che in caso di un'offerta importante potrebbe partire.

La Juventus confermerà Zakaria e Locatelli

La Juventus ripartirà a centrocampo da Denis Zakaria, acquistato nel mercato di gennaio, e da Manuel Locatelli. Sono in forse invece e conferme di Weston McKennie, che ha molto mercato, e di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023.

Per quanto riguarda invece Arthur Melo anche l'agente sportivo Federico Pastorello ha confermato che il giocatore potrebbe non rimanere alla Juventus in quanto Allegri preferisce due mediani di quantità e non giocatore da impostazione di gioco come il brasiliano. Potrebbe trasferirsi all'Arsenal o al Newcastle, società interessate al centrocampista.

Diverse novità potrebbero riguardare anche la trequarti: l'unico certo della conferma è Federico Chiesa. Per quanto riguarda invece Paulo Dybala, la Juventus ha già confermato da settimane che l'argentino non prolungherà l'intesa contrattuale. Anche Bernardeschi è in scadenza e potrebbe lasciare a scadenza di contratto la società bianconera.

La Juventus ripartirà da Dusan Vlahovic

La Juventus nella stagione 2022-2023 si affiderà ovviamente a Dusan Vlahovic, arrivato nel mercato di gennaio per circa 70 milioni di euro. Confermato anche Kaio Jorge, attualmente infortunato e che dovrebbe ritornare disponibile a ottobre.

Morata dovrebbe ritornare all'Atletico Madrid, mentre sarebbe possibile il riscatto di Moise Kean dall'Everton e la sua cessione giocatore già a luglio.