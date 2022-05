Questa sera, lunedì 16 maggio 2022, la gara fra Juventus e Lazio, valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A, sarà l'ultima in bianconero di fronte al pubblico dell'Allianz Stadium per Paulo Dybala. Il fuoriclasse argentino e il club piemontese non hanno, infatti, rinnovato il contratto. Sette le stagioni del classe 1993 con la Juve, condite da dodici trofei vinti, di cui 5 scudetti; 4 volte ha vinto la Coppa Italia e in 3 circostanze la Supercoppa Italiana. Per la prima volta, da quando è giunto nella squadra presieduta da Agnelli, nel 2015 dal Palermo, Dybala non ha vinto nessun trofeo.

L'argentino ha voluto salutare i suoi tifosi con una lettera a cuore aperto sul suo profilo ufficiale Instagram.

Le parole di Dybala

Paulo Dybala e la Juventus, un rapporto durato sette stagioni. L'argentino e i bianconeri, dopo una lunga trattativa, non hanno rinnovato il contratto non riuscendo a mettersi d'accordo sulle cifre. Questa sera, contro la Lazio, l'ultima in casa per il classe 1993 che ha voluto scrivere un lungo post sui social indirizzato ai propri tifosi e a chiunque l'ha sostenuto. L'argentino ha scritto che è stato complicato trovare le parole adatte per salutare il popolo bianconero. Tante le emozioni e gli anni trascorsi insieme, aggiungendo con un velo di amarezza: "Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse".

Dybala ha evidenziato che non dimenticherà mai tutto quello che ha vissuto con la maglia bianconera, dalle partite giocate alle reti realizzate. Quando è arrivato alla Juventus doveva ancora compiere 22 anni e giungeva da Palermo dove aveva già fatto vedere il talento che possedeva. L'argentino ha così scritto che con la Juve è cresciuto e ha imparato oltre che sognato.

Dybala ringrazia chi l'ha sostenuto

Dybala ci ha tenuto a sottolineare qualche numero in bianconero: i 7 anni definiti magici con la Juve, i 12 trofei vinti e i 115 gol segnati con i piemontesi. All'appello manca la Champions League e l'argentino ci è andato molto vicino quando nella stagione 2016-2017 ha perso soltanto in finale contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo per 4-1 a Cardiff.

Poi i ringraziamenti da parte del classe 1993 a chiunque l'ha accompagnato in questi anni a tinte bianconere: non soltanto i tifosi ma anche a coloro che lavorano all'interno della società bianconera: da allenatori a compagni, dai dipendenti ai dirigenti. Per Paulo Dybala, vestire la maglia bianconera ed indossare la fascia da capitano resterà uno dei suoi più grandi orgogli che spera, un giorno, di poter mostrare a figli e nipoti. Contro una Lazio in lotta per l'Europa l'ultima gara casalinga per l'argentino che ha evidenziato come non sarà semplice ma entrerà in campo sorridendo consapevole di aver dato il massimo per la Juventus.