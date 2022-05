La Juventus dalla stagione 2022-2023 ripartirà da Massimiliano Allegri. Il tecnico è stato confermato dalla dirigenza e nello specifico anche dal presidente Andrea Agnelli, anche in considerazione del contratto sottoscritto la scorsa estate fino a giugno 2025 a 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus. Tante le critiche nei confronti del tecnico, sia per il gioco messo in evidenza dalla squadra bianconera, che per il fatto che non abbia valorizzato molto i giocatori della rosa. La società cercherà di mettere a disposizione giocatori importanti per garantire una rosa competitiva che possa lottare per vincere.

Si valutano rinforzi come Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Piacciono anche Leandro Paredes e Ivan Perisic, oltre ad una punta come Giacomo Raspadori. Arrivano però indiscrezioni di mercato importanti dalla Spagna che non riguardano nello specifico i giocatori ma la guida tecnica. Il giornalista sportivo sportivo de 'El Chiringuito' ha sottolineato come la Juventus stia tentando Zinedine Zidane, nonostante il tecnico francese sarebbe vicinissimo al trasferimento al Paris Saint Germain al posto di Mauricio Pochettino. L'argentino dovrebbe essere esonerato in queste settimane.

La Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Zidane

'Zidane sarà il prossimo allenatore del Paris Saint Germain, ma lo stanno tentando di nuovo da una città in cui era molto felice dal punto di vista calcistico.

Parlo della Juventus'. Queste le dichiarazioni di Eduardo Inda, giornalista sportivo de 'El Chiringuito', che ha aggiunto: 'Allegri è in discussione e hanno bisogno di un allenatore per la prossima stagione. Anche se insisto sul fatto che sarà il prossimo allenatore del Paris Saint Germain'. Secondo il giornalista sportivo Zidane potrebbe diventare il nuovo tecnico del Paris Saint Germain anche se la Juventus starebbe valutando il suo possibile ingaggio.

Indiscrezioni di mercato che non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani anche in considerazione del fatto che Massimiliano Allegri ha un contratto da 9 milioni di euro a stagione compresi i bonus con la società bianconera fino a giugno 2025. A proposito del Paris Saint Germain, per la panchina starebbe valutando non solo Zinedine Zidane ma anche Antonio Conte, che ha recentemente conquistato il quarto posto in campionato ad una giornata dalla fine e avrebbe quindi superato in classifica l'Arsenal.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà anche effettuare delle cessioni importanti durante il Calciomercato estivo che serviranno anche ad agevolare i rinforzi di qualità. A tal riguardo oltre ai già confermati addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala potrebbero lasciare la società bianconera anche Alex Sandro, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Federico Bernardeschi, Alvaro Morata e Moise Kean.