La Juventus dovrà rinforzare soprattutto il centrocampo durante il Calciomercato estivo. Un'esigenza evidenziata da una stagione deludente, soprattutto in campionato ed in Champions League. L'eliminazione agli ottavi di finale della massima competizione europea contro una squadra a livello dei bianconeri, come il Villareal, pesa molto. Per questo, la società bianconera potrebbe cercare di supportare nel migliore dei modi il lavoro di Massimiliano Allegri incrementando la qualità di alcuni settori, in special modo il centrocampo. A tal riguardo, potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento che sappia supportare il settore avanzato garantendo gol e assist.

Nel primo caso, il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Nel secondo, invece, si valuta soprattutto Sergej Milinkovic Savic che, secondo le ultime notizie di mercato, avrebbe deciso di rimanere in Italia e non valutare eventuali offerte da società estere. Si era parlato di un interesse di società inglesi e del Paris Saint Germain. Il centrocampista potrebbe decidere di trasferirsi alla Juventus anche a costo di andare a guadagnare un ingaggio minore rispetto a quanto gli offrirebbero società estere. Il giocatore avrebbe infatti raggiunto un'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista Sergej Milinkovic Savic avrebbe raggiunto un'intesa contrattuale con la Juventus per un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione fino a giugno 2027. Il giocatore andrebbe a guadagnare 1 milione di euro a stagione in più rispetto a quello che percepisce attualmente.

La Juventus dovrà trattare l'acquisto del giocatore con la Lazio, la società bianconera avrebbe la possibilità di investire circa 60 milioni di euro nel calciomercato estivo. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 70 milioni di euro. Non è da scartare la possibilità di un inserimento di contropartite tecniche gradite al tecnico Maurizio Sarri.

La stagione disputata fino ad adesso disputata da Milinkovic Savic dimostra la crescita del centrocampista che, oltre a garantire dieci gol, fino ad adesso, ha fornito 11 assist decisivi ai suoi compagni. Il suo apporto è stato molto importante anche per la nazionale serba che si è qualificata per il mondiale in Qatar a dicembre.