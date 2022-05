La Juventus ha disputato una stagione deludente, il quarto posto in campionato non può bastare ai bianconeri, che erano partiti con obiettivi diversi. L'arrivo di Massimiliano Allegri sembrava potesse dare garanzie di lotta per il titolo, ma l'inizio altalenante ha sicuramente condizionato la squadra di Allegri. Deludente anche il cammino europeo, con la sconfitta negli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Diversi giocatori non hanno garantito ad Allegri i miglioramenti che si aspettava, soprattutto a centrocampo. Fra questi spicca sicuramente Arthur Melo, bravo nella gestione del pallone ma non nella verticalizzazione verso le punte.

Anche contro il Genoa non ha inciso come ci aspettava e per questo una sua partenza nel Calciomercato estivo sembra una possibilità concreta. La Juventus però cercherà di monetizzare dal suo cartellino, anche perché la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Fra le società interessate al brasiliano ci sarebbero l'Arsenal, il Tottenham e il Paris Saint Germain. Già nel mercato di gennaio il tecnico Arteta aveva provato a portare a Londra il brasiliano ma la Juventus non ha voluto considerare cessioni in prestito ma solo a titolo definitivo.

Arthur Melo potrebbe trasferirsi in Inghilterra o in Francia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato estivo.

Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse concreto di Arsenal e Tottenham oltre che del Paris Saint Germain. Dalla partenza del centrocampista la Juventus potrebbe monetizzare almeno 40 milioni di euro, che servirebbero per acquistare la mezzala d'inserimento. Piace molto Paul Pogba. Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno ma il suo ingaggio da 14 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento nella società bianconera.

A proposito di cessioni, Arthur Melo potrebbe essere solo uno dei partenti della Juventus nel calciomercato estivo. A lui potrebbero aggiungersi Aaron Ramsey, uno fra Alvaro Morata e Moise Kean oltre a Alex Sandro e Giorgio Chiellini. Una somma importante potrebbe arrivare dalle cessioni a titolo definitivo di giocatori attualmente in prestito.

Si parla di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham e di Merih Demiral all'Atalanta.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato durante il calciomercato estivo. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera spicca sicuramente Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe vendere per circa 30 milioni di euro. La società emiliana potrebbe valutare anche una cessione in prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni.